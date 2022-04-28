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市場確診足跡頻傳！花蓮市加大力度　3傳統市場預防性大清消

▲▼清潔隊27日加強針對中山市場、重慶市場及復興市場預防性清消工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼清潔隊27日加強針對中山市場、重慶市場及復興市場預防性清消工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣縣衛生局26日在記者會公布中山（市八）市場外圍流動攤販出現確診者，花蓮市公所特地在27日針對各傳統市場執行預防性大清消，尤其市八市場外圍傳出流動攤販確診的道路更是加強消毒。

花蓮市長魏嘉賢籲請大家不要過度恐慌，以正常的心態面對新冠疫情，他表示，雖然中央疫情指揮中心表示未來應與病毒共存，但有有不少人的家中有幼兒尚未施打疫苗，因此現階段務必要落實防疫，避免有感染的風險。

▲▼清潔隊27日加強針對中山市場、重慶市場及復興市場預防性清消工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

繼昨天前往中華市場清消之後，清潔隊27日派出一台消毒車及三名人員執行中山市場、重慶市場及復興市場的預防性清消工作，隊員們一早在中山市場整備待命，清潔隊長吳慶展向魏市長說明清消範圍，市場管理所長邱信都向攤商們解釋清消的重點。中山市場自治會主委陳宗裕代表攤商向魏市長等人表達感謝，並且澄清外界誤以為市場攤商確診，其實都是以訛傳訛，真正確診的地點在外圍的流動攤販，希望市公所能協助對外說明。

▲▼清潔隊27日加強針對中山市場、重慶市場及復興市場預防性清消工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼市場外圍流動攤販確診的道路及停車場也不遺漏。

魏市長表示，中華市場日前傳出有攤商因為在黃昏市場營業而遭確診，市公所接獲訊息後立即與中華市場自治會主委協商，在第一時間決定依據中央疫情指揮中心的規定辦理，通知攤商休市並由清潔隊派員清消，攤商也在昨天自行健康管理及快篩，在確認無確診疑慮後已在今天恢復營業，請消費者繼續支持。

▲▼清潔隊27日加強針對中山市場、重慶市場及復興市場預防性清消工作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

中央疫情指揮中心對於新冠疫情因應作法一直在滾動式檢討及調整，隨著單日確診人數每日創新高的情況來看，造成不少人憂心忡忡。

魏嘉賢籲請大家不要過度恐慌，應以正常的心態來面對新冠疫情，不過他也提醒家中有幼兒的民眾，雖然中央疫情指揮中心表示未來將與病毒共存，但幼兒們都還沒有施打疫苗，萬一不幸感染，恐會造成小朋友身體不適以及家人的不安，因此防疫措施不能少，大家應以確實的防疫態度來思考如何讓疫情減災，並且盡量不要出入大型活動場合，避免有感染的機率。

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