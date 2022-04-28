　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／口譯哥趙怡翔確診「快篩陽」　林楚茵急篩報平安

▲▼林楚茵週末陪同趙怡翔車掃。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

▲林楚茵週末陪同趙怡翔車掃。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，民進黨立委林楚茵28日透過臉書表示，湧言會台北市議員擬參選人「口譯哥」趙怡翔今天確診，由於上週週日才陪同趙怡翔車掃，她馬上做快篩，幸好結果是陰性。時值民進黨進行台北市議員初選民調之際，林楚茵也說，趙怡翔因確診沒辦法站在街頭最後衝刺，拜託台北市大安、文山區的朋友今晚幫忙顧電話。

趙怡翔透過臉書表示，這幾天養成每日進行快篩的習慣，而今天早上終於看到熟悉的一條線被兩條線取代，代表他也可能確診了，為了謹慎處理，通報1922後，也已前往和平醫院進行PCR篩檢，結果暫時還沒出來，但確實他是有一點小症狀：包括喉嚨及肌肉酸痛等，為了維護大家的健康已經在隔離中，也請所含有接觸史的同事皆要完成快篩及3+4隔離。

對此，林楚茵也表示，她上週週日陪同趙怡翔車掃，但趙今天竟然確診了，她馬上做快篩，結果是陰性。林楚茵強調，她是四天前接觸趙怡翔，根據最新防疫規定，不在兩天的範圍內，不需要進行隔離，目前她會維持隨時戴口罩量體溫，並做好自我管理。

林楚茵說，「偏偏今天晚上初選電話輪到大安文山、中正萬華，怡翔因確診沒辦法站在街頭最後衝刺，雖然怡翔在國際政治表現有目共睹、人氣非常火熱，然而，要邁向大選勢必得在初選脫穎而出，楚茵拜託大安文山的朋友，今天晚上6點到10點務必待在家裡顧電話，堅定表達：唯一支持趙怡翔」，讓趙可以獲得提名。

林楚茵也提醒，民進黨今天將進行大安、文山區以及中正、萬華區初選民調，別忘了還有湧言會擬參選人康家瑋，康是位非常認真且歷練豐富的新人，學歷經歷非常優秀，也請大家今晚在家顧電話，大聲喊出「唯一支持」，凝聚力量讓康獲得提名，讓他有機會努力服務大家。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
LIVE／5/5確診恐達3.7萬　民眾瘋搶快篩！100萬劑4
快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內1焦屍
LINE母親節限定特效來了！　3組關鍵字曝
3歲小網紅抖音爆火…爸爸被挖是偶像劇男星！　本尊認了隱婚生子
有夠敢！他戶頭剩5元買2733萬股票　違約交割慘了
快訊／衛福部：輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」！預計本周
快篩哪裡還有？　一鍵就能查「藥局存量地圖」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾大排長龍就為快篩　他看了搖頭：為什麼政府依舊重蹈覆轍？

快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

快訊／口譯哥趙怡翔確診「快篩陽」　林楚茵急篩報平安

量足價穩不用搶！快篩試劑首輪販售1000萬份　政院：備有2900萬份

行政院拍板！無照駕駛罰鍰上限調高到2.4萬　惡意逼車增至3.6萬元

快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

「電話事件」後就溝通斷線　黃健庭：桃園徵召最強人選包括羅智強

何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

陸委會：確有上海台商因無PCR證明搭機受阻　陸方應實在解決

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

民眾大排長龍就為快篩　他看了搖頭：為什麼政府依舊重蹈覆轍？

快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

快訊／口譯哥趙怡翔確診「快篩陽」　林楚茵急篩報平安

量足價穩不用搶！快篩試劑首輪販售1000萬份　政院：備有2900萬份

行政院拍板！無照駕駛罰鍰上限調高到2.4萬　惡意逼車增至3.6萬元

快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

「電話事件」後就溝通斷線　黃健庭：桃園徵召最強人選包括羅智強

何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

陸委會：確有上海台商因無PCR證明搭機受阻　陸方應實在解決

來路不明瘦身茶下肚　恐病痛纏身

飯量足肉肉多！士林夜市新開幕「烤肉飯」　必搭雙拼牛肉烤滿碳香

民眾大排長龍就為快篩　他看了搖頭：為什麼政府依舊重蹈覆轍？

2比特犬突狂咬1歲女童！媽為救女「拿刀砍死牠」自責：從小養到大

快訊／快篩實每間限量78份秒殺 　侯友宜：應降價、口罩化

染疫確診壓力大！正向接受治療　醫師分享「安住身心靈」妙方

「賭客都說很好賺」結果是詐騙！　博弈網站一年海削5億

NBA史上最糗！3度3比1被翻盤　瑞佛斯委屈稱外界太嚴苛

爐石再登榮耀？羅傑、大頭皮闖進戰場傳奇賽決賽 頂500PING搶冠軍

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

政治熱門新聞

名嘴2觀點戳破「勾惡脫面具」真正目的

快訊／衛福部報告估「5月5日」確診數上看3萬7！　最新疫情預測曝光

一劑只要30元！高嘉瑜籲開放德國唾液快篩

快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

陳時中取消實聯制　他曝關鍵2原因

「軟性封城」市民嚇衝賣場搶購　柯文哲道歉

快訊／北市「軟性封城」條件曝　25％專責病床擋不住將禁內用、停課

快訊／台北市議員耿葳確診

「焦糖哥哥」披綠袍選議員？　士林北投8搶5民調今出爐

即／26歲「新北學姐」染疫！跑行程後現症狀確診

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

「韓家軍」初選落敗控藍營作弊　黃子哲自爆：民進黨有向我招手

快訊／北市國高中下週也能「不到校上課」　教育局長鼓勵線上演練

更多熱門

相關新聞

何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

國內疫情升溫，藥局快篩實名制28日正式上路。不過，民進黨立委何志偉向行政院提出書面意見指，儘管快篩試劑價錢已經降低至100元，但是對全國超過62萬個經濟弱勢家庭來說，仍然是沉重的經濟負擔，呼籲行政院應發放快篩試劑給這些家庭，不該讓病毒傷害經濟弱勢。

民進黨教中共如何撕下「麻煩製造者」標籤：別睜眼說瞎話

民進黨教中共如何撕下「麻煩製造者」標籤：別睜眼說瞎話

獲民進黨提名　周春米：為屏東創造歷史

獲民進黨提名　周春米：為屏東創造歷史

陳時中、林佳龍誰戰北市？　林錫耀給答案

陳時中、林佳龍誰戰北市？　林錫耀給答案

誓除「苗栗國」、「買票縣」污名　徐定禎：終結政治派系分贓

誓除「苗栗國」、「買票縣」污名　徐定禎：終結政治派系分贓

關鍵字：

民進黨林楚茵

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

傳今日本土飆破1萬3　陳時中14:00說明

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面