快訊／口譯哥趙怡翔確診「快篩陽」　林楚茵急篩報平安

▲林楚茵週末陪同趙怡翔車掃。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，民進黨立委林楚茵28日透過臉書表示，湧言會台北市議員擬參選人「口譯哥」趙怡翔今天確診，由於上週週日才陪同趙怡翔車掃，她馬上做快篩，幸好結果是陰性。時值民進黨進行台北市議員初選民調之際，林楚茵也說，趙怡翔因確診沒辦法站在街頭最後衝刺，拜託台北市大安、文山區的朋友今晚幫忙顧電話。

趙怡翔透過臉書表示，這幾天養成每日進行快篩的習慣，而今天早上終於看到熟悉的一條線被兩條線取代，代表他也可能確診了，為了謹慎處理，通報1922後，也已前往和平醫院進行PCR篩檢，結果暫時還沒出來，但確實他是有一點小症狀：包括喉嚨及肌肉酸痛等，為了維護大家的健康已經在隔離中，也請所含有接觸史的同事皆要完成快篩及3+4隔離。

對此，林楚茵也表示，她上週週日陪同趙怡翔車掃，但趙今天竟然確診了，她馬上做快篩，結果是陰性。林楚茵強調，她是四天前接觸趙怡翔，根據最新防疫規定，不在兩天的範圍內，不需要進行隔離，目前她會維持隨時戴口罩量體溫，並做好自我管理。

林楚茵說，「偏偏今天晚上初選電話輪到大安文山、中正萬華，怡翔因確診沒辦法站在街頭最後衝刺，雖然怡翔在國際政治表現有目共睹、人氣非常火熱，然而，要邁向大選勢必得在初選脫穎而出，楚茵拜託大安文山的朋友，今天晚上6點到10點務必待在家裡顧電話，堅定表達：唯一支持趙怡翔」，讓趙可以獲得提名。

林楚茵也提醒，民進黨今天將進行大安、文山區以及中正、萬華區初選民調，別忘了還有湧言會擬參選人康家瑋，康是位非常認真且歷練豐富的新人，學歷經歷非常優秀，也請大家今晚在家顧電話，大聲喊出「唯一支持」，凝聚力量讓康獲得提名，讓他有機會努力服務大家。