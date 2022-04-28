登山整備不馬虎才能歡樂健行免煩惱　南消力推「健行筆記」app

▲官田消防分隊特別推薦「健行筆記」app，並結合山域搜索訓練拍攝成有趣的宣導影片讓民眾知曉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期疫情嚴峻升溫，不少民眾選擇前往人煙較為稀少的山區登山步道運動，但也因事前準備不夠完善，消防人員前往山域搜救民眾的新聞也時有所聞。

山域環境變化快速，時有濃霧、氣溫驟變等令人猝不及防的情況發生，因此在前往山域時，事前的整備不容許馬虎，舉凡登山路線規劃、備足糧食、準備保暖衣物、簡易急救器材及報案電話…等。現在資訊發達，網路上有許多種類的登山app免費供大家使用(例如：綠野仙蹤、Hikingbook、Maps.me、Relive)。官田消防分隊特別選定中文介面且被山友廣泛使用的「健行筆記」這款app推薦給大家。

許多民眾往往覺得只要打開網路定位及可避免迷失情況發生，卻忽略在山區往往是沒有網路訊號的！因此獲救民眾常表示：手機在深山裡面根本完全發揮不了作用！對此官田消防分隊特別推薦「健行筆記」app並結合山域搜索訓練拍攝成有趣的宣導影片，片中男主角在缺乏準備的情況下冒然進行山域活動不慎迷途，山中的「好朋友」特地帶領他回到出發點並推薦他使用「健行筆記」app，影片內容詼諧又有趣。片尾更有app的教學方法；只要登山前下載好軌跡地圖，並製作成離線地圖，就算在沒有網路訊號的深山裡也可以使用，可以有效避免迷失方向的情況發生。

第二救災救護大隊丁春能大隊長表示近期山域事故頻傳，我們動員許多人力、物資投入搜救行動，在此呼籲民眾在登山前務必做好事前準備，除了做好路線規劃，在山區遇到緊急狀況若無法撥打119求救電話時，也可改撥112電話轉接。