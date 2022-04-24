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社會 社會焦點 保障人權

北大武山「男墜崖60公尺」無呼吸心跳　妻子目睹全程崩潰

▲▼屏東縣北大武山住宿點「檜谷山莊」。（圖／網友劉菊凌授權提供）

▲屏東縣北大武山24日傳出山難事件。（圖／網友劉菊凌授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

北大武山再傳山難事件！一對夫妻24日中午在北大武山1.7K回程時，先生踩到濕滑的石頭墜崖，妻子在一旁目睹全程，不斷哭喊卻都沒人回應，立刻打電話求救。救難人員到場後，取繩下切將無呼吸心跳的男子救回，目前正在運下山中。

檜谷山莊莊主在臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」發文表示，一對夫妻24日在檜谷山莊一日遊，午後吃飽飯回程，走到1.7K時，走在前面的先生踩到濕滑的石頭，先滑倒滾落約30米的之字坡未停，再從1.65k邊坡處滑落約60米，當場ohca。

妻子在崖邊呼叫無人回應。立刻電話向舊登山口工作人員求救，工作人員在30分鐘內到場，於1.5處取繩下切30米，目測傷者離他還有30米，呼喊沒有動靜。

事後，泰武消防分隊及特搜健兒都到達，下切到傷者位置，回報已ohca。特蒐人員及消防隊員費了九牛二虎之力，於晚間7點12分搬運至步道，並以人力接力方式直接搬運下山，目前還辛苦行進中。

檜谷山莊莊主表示，北大武山是一座很容易滑倒又不允許滑倒的山，0.2k以上到三角點，處處危崖峭壁，卻都被樹木、草叢給掩蔽，減少裸露感，危險卻存在，容易讓人鬆懈了心防；半年以上的時間步道濕滑，在下坡時對所有山友都是一個嚴峻考驗，「說多了怕折了山友冒險犯難的心，不宣導又怕許多山友不知道北大武山的危險，只能說：上山有絕對的危險，要有絕對的注意。人生在世永遠無法預測下一秒，只有珍惜眼下身邊擁有，因為一眨眼也許就不是你的，願生者平安，往生者安息。」

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