企業回饋社會　允大鋁業捐贈南消災情勘查車1部

▲台南市消防局舉行「災情勘查車」捐贈儀式，由允大鋁業公司董事長郭澄棠代表捐贈，並由消防局局長李明峯代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局20日上午10時，於台南市消防局第七救災救護大隊中正分隊，舉行「災情勘查車」捐贈儀式，由允大鋁業公司董事長郭澄棠代表捐贈，並由消防局局長李明峯代表受贈並致謝，以感謝善行義舉造福地方人群。



允大鋁業董事長郭澄棠表示，身為本土企業的允大鋁業企業社會責任責無旁貸，他從七大隊義消中正中隊副中隊長陳建榮口中得知，因舊城區巷弄狹窄救災不易，即連絡車商洽談捐贈車輛事宜，該車具備災情勘查救災功能，並配備有拖船勾、LED警示燈、警報器及無線電…等裝備，著實提升消防分隊之指揮救災能量，增加救援效率。



台南市長黃偉哲表示，感謝允大鋁業董事長郭澄棠認同台南市消防局，願意捐贈消防救災車輛，政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝允大鋁業對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。



消防局局長李明峯表示，今日捐贈之災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材前往災區展開救援工作，能成為救災時消防弟兄最堅實的夥伴，共同捍衛市民生命財產安全。