WHO警告「麻疹風暴」將襲！病例數激增80％　2300萬兒童未打疫苗

▲過去兩年受到新冠肺炎疫情影響，全球約有2300萬名兒童未施打常規疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）表示，過去兩年受到新冠肺炎疫情影響，全球約有2300萬名兒童未施打常規疫苗，這也導致今年全球痲疹的病例數比去年激增80％，加上疫情放緩民眾開始恢復社交活動，等於替麻疹等疾病傳播製造了完美風暴。

根據CNN報導，WHO與聯合國兒童基金（UNICEF）警告，麻疹的傳播風險正不斷增加，在2022年的1月和2月，全球回報了近1萬7338例麻疹病例，而去年同期僅回報9665例，也就是今年全球痲疹的病例數比去年激增80％，尤其地中海東部和非洲地區，有發生21起大規模感染事件。

WHO指出，受到新冠肺炎疫情影響，加上疫苗分配不均等現象日益嚴重，還有常規的免疫資源被挪用，導致許多兒童無法準時獲得包含麻疹在內的常規疾病疫苗，隨著各國放寬防疫限制，麻疹爆發的可能性也就更大了。

根據統計，在2020年全球有2300萬名兒童沒有接種常規疫苗，UNICEF執行主任蘿素（Catherine Russell）表示，「許多人們開始重返社交活動，是令人感到鼓舞的事，但在兒童沒有接種常規疫苗的地方這樣做，等於替麻疹等疾病傳播製造了完美風暴。」

WHO表示，截至4月1日為止，全球有43個國家在新冠肺炎疫情期間，延後了57種常規疫苗接種，影響少2.03億人；其中19種疫苗屬於麻疹，導致至少7300萬名兒童因未接種麻疹疫苗，而面臨遭到傳染的風險。

UNICEF指出，只要兩劑麻疹疫苗或是覆蓋率達95％就可以預防麻疹，而去年出現麻疹病例數最多的5個國家，到2020年為止，第一劑的覆蓋率都低於70％。

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