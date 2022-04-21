世界醫師會挺台參與WHA　外交部展開推案：爭取觀察員身份與會

▲2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

世界醫師會（WMA）19日發函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求WHO給予台灣觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。外交部發言人歐江安20日說明，外交部和衛福部全力爭取受邀以觀察員身份與會，目前已經展開相關推案籌備工作，也感謝民間團體群策群力推動台灣參加WHA。

歐江安今天上午在外交部例行記者會答覆媒體提問表示，外交部對於友好、支持台灣表達由衷的感謝；針對推動參與WHA，外交部和衛福部全力爭取受邀以觀察員身份與會，目前已經展開相關推案籌備工作，會持續與友邦、理念相近國家密切溝通協調，並凝聚最大的國際共識和支持，持續積極、穩健的推案。

歐江安說，武漢肺炎疫情凸顯台灣參與WHO的必要性與急迫性，也看到今年我方訴求獲得許多國家公開支持，譬如今年1月友邦在WHO執委會為台執言、發表聲明，支持台灣參加WHO，2月有英澳峰會聯合聲明重申，支持台灣以觀察員身份有意義參與國際組織，3月丹麥國會通過有我決議，挺台參與WHA，4月美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）會見世界衛生組織幹事長譚德塞，呼籲支持台灣參與WHA。

歐江安表示，外交部會持續透過多元管道，反應台灣2300萬人民殷切期盼參與WHA的心聲，持續透過社群媒體、推案短片、專文投書等方式，持續凝聚並強化國際間支持台灣參與WHA的聲量，並與衛福部緊密合作，善用目前已經累積的動能及友我聲量，爭取能夠常態性參加WHO相關活動及機制，更感謝民間團體群策群力推動台灣參加WHA。