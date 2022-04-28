歐美爆「兒童不明肝炎」10％需移植！　4大關鍵QA一次看

▲近期歐美爆發169起兒童罹患不明肝炎病例。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

近期歐美爆發多起兒童罹患不明肝炎病例，根據世界衛生組織（WHO）數據顯示，目前已導致1人死亡、17人需要進行腎臟移植，連日本都出現首起病例。雖然目前尚未確認病因，但專家正針對一種腺病毒進行研究，《彭博》也針對不明肝炎的幾個問題做出統整。

首次出現是什麼時候？到目前為止有多少人受到影響？

美國阿拉巴馬州一間醫院在2021年10月通報第一起病例，當時有5名兒童因不明原因的肝損傷入院。WHO於今年4月5日接獲通報，當時蘇格蘭有10名過去無病史的兒童罹患不明肝炎，三天後英國通報了74例。

WHO表示，截至4月21日的169名病患中，有114例來自英國，其次是西班牙的13例、以色列12例、美國9例，另外有21例分別在丹麥、愛爾蘭、荷蘭、義大利、挪威、法國、羅馬尼亞和比利時。日本則在4月25日通報發現首例，讓人擔憂不明肝炎已從歐美向外擴散。

WHO在聲明中指出，隨著病例擴散，「很可能會出現更多病例，然後才能確認病因，接著採取更具體的控制和預防措施。」

常見症狀有哪些？

腹痛、腹瀉和嘔吐之後會出現黃疸，皮膚或眼白會變黃，會檢測出嚴重的肝臟發炎症狀，肝酶指數明顯升高；大多數孩子都沒有發燒。

肝臟發炎的其他症狀包含疲勞、食慾不振、尿液顏色變深、排便顏色變淺與關節疼痛等。罹患不明肝炎的病童年齡約在1個月至16歲之間，大部分在10歲以下，約有17名病童（10％）需要進行肝臟移植，目前也造成1人死亡。

▲罹患不明肝炎的病童年齡約在1個月至16歲之間，大部分在10歲以下。（圖／CFP）



是什麼導致了這種疾病？

發病原因目前尚不清楚，衛生當局和專家正在調查潛在誘因，包含有74名病童體內發現腺病毒感染，部分的人也感染了新冠病毒，但現階段無法釐清這些病毒的影響。

WHO表示，在所有病例中都未發現引發急性病毒性肝炎的常見病原體，包含A、B、C、D、E型肝炎病毒；病童也沒有其他風險因素，包含國際旅遊關聯等。目前出現病例的國家正在針對其他感染、化學品和毒素進行進一步檢測。

WHO指出，嚴重肝炎可能是一種腺病毒感染造成的結果，儘管罕見，但透過加強檢測，目前已發現更多此種病毒。腺病毒感染在新冠肺炎疫情大流行期間下降到低水平，但近來持續上升，使得幼兒更容易感染，此外也須留意可能出現的新型腺病毒。

腺病毒是什麼？

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）說法，腺病毒是能引起一系列疾病的常見病毒，包含感冒、發燒、喉嚨痛、支氣管炎、肺炎和腹瀉。依照WHO說法，人類可能感染的腺病毒有50多種，雖然它們最常引起呼吸道症狀，但也可能導致腸胃炎、結膜炎和膀胱感染。

WHO表示，目前超過40％的病童體內發現了腺病毒，在進行分子檢測時，有18例被確定為F型41腺病毒。然而令人困惑的部分是，腺病毒通常會自行分解，不會導致兒童出現嚴重疾病，而41型腺病毒通常會引起腹瀉、嘔吐和發燒，通常伴有呼吸道症狀，目前無法確認它是否會導致健康兒童出現肝炎。