北教大檢疫空間不足　衛福部將提供檢疫所50間房協助

▲衛福部疾管署副署長莊人祥（圖右）表示，將提供檢疫所50間房間支援北教大。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情燒不停，校園確診連環爆，國立台北教育大學因為校內空間無法負荷學生隔離，前（26日）向教育部申請實施遠距教學到學期末，但遭教育部駁回，由於北教大校內檢疫空間確實不足，衛福部疾管署副署長莊人祥今（28日）表示，在接獲教育部詢問後，將提供集中檢疫所50間房給國教大學生使用。

校園確診連環爆，北教大因為校內空間無法負荷學生隔離，向教育部申請實施遠距教學到學期末，但遭教育部駁回，教育部指出，停課天數要視實際疫情調查及風險評估結果後決定，教育部緊急應變小組檢視後，認為國北教大應先全校停課9天改採遠距教學，以安置確診者、居家隔離者及進行校內清消，而非直接停課至學期末。

[廣告]請繼續往下閱讀...



不過，立法院教委會今天邀請教育部次長林騰蛟、衛福部疾管署副署長莊人祥到場備詢，國民黨籍立委鄭正鈐在質詢時表示，教育部不允許國北教停課到學期末，但北教大宿舍空間就是不足，將學生趕回家，學生更擔心傳染給家人，導致學校進退失據，而且連政大也表示，未來可能上千名學生碰到確診與需要居隔，無法負擔這麼多學生住在宿舍，希望教育部盡快提出方案。

林騰蛟則表示，由於目前確診者大多屬於輕症，學生可以返回家裡，若學生家裡確實有困難，無法讓學生返家，學校會有妥善安排。

但鄭正鈐不滿教育部回應，只這作法讓學生無所適從，詢問莊人祥看法，莊人祥則表示，昨天教育部主秘廖興國已經跟他聯繫，希望借集中檢疫所50間房，「這部分沒問題，會提供給國教大學生來住。」