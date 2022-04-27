北市僅48.5％家長願讓學童打疫苗　衛福部：不要憑感覺反對

▲衛福部次長薛瑞元（中）指家長不要憑感覺反對學童打疫苗。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

6至11歲學童接種莫德納疫苗最快5月2日起施打，但台北市日前針對家長進行調查，學童施打疫苗意願不到五成，衛福部次長薛瑞元今（27日）在立法院表示，這應該是學童家長沒有充分了解資訊就憑感覺回答，沒有研讀足夠資訊，衛福部不希望是這樣。

教育部前天已經發文通知各縣市，6至11歲學童接種莫德納疫苗相關注意事項，包括將比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮時間是否讓學童接種，預計最快5月2日起施打，但接種開始日則由各縣市決定，而學童施打疫苗後若有不良反應可請3天疫苗假，需要照顧學童家長也可請防疫照顧假。

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而學童接種疫苗也引發立委關心，今天立院邀請教育部長潘文忠及薛瑞元備詢，民進黨籍立委范雲在質詢時表示，台北市昨天公布施打意願的初步調查，發現針對95校調查，有意願讓小朋友接種莫德納疫苗的家長比例約48.5％，詢問這數字是否到底足夠。

薛瑞元指出，48.5％應該是憑感覺回答，沒有研讀足夠資訊，衛福部不希望是這樣；潘文忠則補充說明，目前疫苗準備已經就緒，最快5月2日可以施打，但沒有一定要在5月2就施打，學童接種疫苗前一定會給家長7天思考期，統計比例只是讓家長參考是否需要接種。