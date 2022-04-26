獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

▲國北教大開出第一槍，向教育部申請遠距教學到學期末。（圖／ETtoday資料照）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情燒不停，校園確診連環爆，國立台北教育大學因為學校3分之1以上院系列為確診個案或密切接觸者，已經全校實施遠距教學到明天（27日），但由於校內空間無法負荷學生隔離，加上學生與家長要求，昨天校務會議達成共識，將實施遠距教學到學期末，並在今（26日）天向教育部提出申請，也成為國內第一所因為疫情而申請遠距教學到期末的大專校院。

國內疫情持續升溫，截至昨（25日）為止，本土學生累計確診超過5500例，全國則有21縣市採取「全校或部分班級」暫停實體課程，採「全校」暫停實體課程有292所園校，「部分班級」暫停實體課程則918所園校，大專校院僅有2校採取「全校」暫停實體課程，而北教大就是其中一所。

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受到疫情影響，校園確診連環爆，國北教大因達3分之1「確診個案」或「密切接觸者」，校方昨天公告，從昨天起到明天，全校改遠距教學，但也傳出學生不滿被安排住廚房，或者跟確診者同住3天情況，而昨天更傳出，校方校務決定，在明天之後，將全面採取遠距教學到學期末，並向教育部申請，開出大專校園第一槍。

北教大主秘陳永倉澄清，絕對沒有讓學生與確診者共處一室，但因為學校空間有限，在安排的過程中有「時間差」，可能讓彼此處在同個環境，而就是因為學校隔離空間有限，即使將教官寢室等空間清出，還是無法負荷，在防疫能量不足，加上家長與學生的要求下，校方昨天校務會議上已經決議，決定全面採取遠距教學到學期末。

陳永倉進一步說明，北教大空間就是無法負荷需要隔離的學生，未來若是三天、三天這樣停課，學生無法下定決心回家，也造成家長與學生困擾，何況疫情還沒到高峰，加上去年三及警戒已經有類似經驗，校方諸多考量後，已經在今天早上向教育部提出申請，希望教育部同意遠距教學到期末。

