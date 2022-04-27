19歲女騎士自摔「墜落70公尺邊坡」　台24線傳驚悚事故

記者柯沛辰、陳崑福／屏東報導



19歲曾姓女子27日中午騎車行經台24線，由霧台鄉往三地門方向行駛，不料途中過彎自摔，當場跌落70公尺深邊坡。屏東縣里港警分局12點18分接獲報案，立刻與消防人員前往查看，發現曾女仍有意識，立刻架設繩索救援，之後初步確認曾女僅多處擦傷、骨盆受傷，並無生命危險，隨即將人送往醫院救治。

據了解，19歲曾女騎車從霧台鄉下山，然而行經台24線29.7公里處，疑似輾到石頭，當場撞上對向護欄自摔，墜落到一旁70公尺深的邊坡。

▲19歲曾女驚悚摔落70公尺深邊坡，幸運撿回一命。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲消防人員綁上繩索，逐步下降救人。（圖／記者陳崑福翻攝）

所幸曾女意識清楚，經消防人員架設繩索救起，初步檢查全身多處擦傷、骨盆受傷，酒測值為零，隨後送醫救治。至於確切事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

里港警方呼籲，轄內山區多為轉彎路段，請民眾行駛時減速慢行，並遵守各項交通安全規則，除了保護自身安全，也維護其他用路人安全，本分局也將不定時編排勤務，於轄區路段加強取締交通違規車輛，以維護道路行車安全。

▼消防人員垂降救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼曾女騎乘的機車。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▼曾女被消防人員以繩索救起。（圖／記者陳崑福翻攝）

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