8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感：停課威力大

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內本土確診連10天破千例，許多公司開始分流上班，國高中也停課，改為線上教學。一名網友今早通勤時超有感，驚呼「基隆路居然沒塞車！」而這番話也引起雙北人共鳴。

眼看疫情蔓延，北市教育局22日指示，從25日開始至29日，所有台北市國中、高中職師生都在家舉行遠距線上教學，希望為之後疫情爆發改為線上教學預作準備，國小則考量家長請假比較難而沒納入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，就有網友感受相當深，早上8點多在「信義區三兩事」直呼，「國高中沒上課的威力好強，這時間基隆路居然沒塞車。」

▲北市25日至29日，國高中職採線上演練遠距教學，但國小在家需家長陪同，所以先不納入。（圖／記者李毓康攝）

一席話掀起熱烈回響，雙北人紛紛回應，「真的耶！難怪今天上班沒遲到」、「沿路暢通無阻」、「居家上班的人變多了，我們公司今天就開始50%人員上班而已（大型金控）」、「如果連國小都全面停課，應該整個台北都不知道塞車為何物了」、「公車減班的威力」、「真的！平常往內科上班要40-45分鐘，現在只要半小時就可到啦」、「學校停課+企業居家工作+多隔離人數，路上車流減少很明顯」、「昨晚上跑UberEats就很有感了」。

另外，對於教育部國教署指出，北市疫情尚未達到採取遠距線上教學標準，認為這樣政策與中央不同調。事後，北市教育局回應強調，本案一開始即以遠距線上教學演練為規劃，採取鼓勵性質，學校可透過課發會程序取得共識，也可辦理實體課程。

►老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」 網淚讚筆記：超優秀

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理 婆媽讚爆

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



▼北市4月22日統計，停課高國中小校數及學生人數。（圖／北市府提供）