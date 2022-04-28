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設備優化不停歇　桃機託運行李自動化讓登機更有效率

▲▼桃園機場採訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲傾斜式的行李輸送帶可乘載更多行李，增加運輸量能。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者張惠媛／桃園報導

多久沒有出國了？掐指一算，兩年多的時間「守身如玉、認真防疫」，也踏遍台灣各地，想要旅遊的心情雖然暫時獲得緩解，但還是在心裡浮現「好想出國啊！」的想法，甚至會因為按捺不住想飛的心，不停刷新國外旅遊資訊，想像自己正在旅途中，但心中難免好奇「這段時間機場旅客驟減，那機場人員都在做些什麼呢？」

面對疫情衝擊，桃園機場大廳空蕩蕩宛若空城，但在看似平靜的外表下，機場卻如鴨子划水，趁著疫情期間大力推動設備優化工程，在第一航廈安裝了「行李高速分揀小車」，同時透過行李控制系統中心設備的優化，圖像式將每一個輸送帶的狀況清楚呈現，提升管理效率和資訊安全，讓行李運輸過程更加流暢，透過高速分揀小車的自動化運作，取代過去人工分揀行李的耗時費工，每小時可處理的行李量從1千2百多件提升到5千多件，加上報到櫃檯的更新，讓託運行李的手續變得更輕鬆。

▲▼桃園機場採訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲快速分揀小車自動感應承接行李，並送抵正確的輸送帶，登機流程加快。

▲▼ 設備優化不停歇　桃機託運行李自動化讓登機更有效率 。（圖／記者廖明慧攝）

▲行李控制中心隨時都有人員監控，確保每一條行李輸送帶順暢。

想起以前出國旅遊的經驗，除了要提早抵達報到櫃檯外，排隊報到、託運行李…，繁瑣的登機流程在還沒搭上飛機就已經心累，看著時間一分一秒過去，深怕來不及逛免稅商店。桃園機場聽到旅客的心聲！為了提供更便利、快速的旅遊體驗，趁著旅客量少的期間，將報到櫃檯和行李分揀系統進行顯著優化。

旅客近距離可見的設備如第二航廈報到櫃檯，已經使用超過20年，設施設備都需要汰舊換新以跟上智慧化國門形象，原先的過磅輸送機在搬運大件行李時，需要費上吃奶的力氣，更新後將高度降低並採斜面形式，放置行李時省力不少，地勤人員通道也一併改善，讓流程可以更加順暢。魔鬼藏在細節裡，旅客量大幅減少，反而讓桃機更能將每一個小細節都完美兼顧。

▲▼0401桃園機場採訪-2篇（業配） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲行李暫存區讓早到行李都能被妥善保管。

桃園機場公司表示，過去行李分揀都採人工處理，不僅耗時較長，也難免會出現失誤，引進「高速分揀小車」後，行李一路從報到櫃檯進入輸送帶，就會通過感應裝置，小車會自動承接行李，並比對條碼將行李送上正確的輸送帶，加快行李登機的效率，如感應到錯誤資訊，也能馬上將該件行李送進人工處理區域，並透過控制系統中心設備直接呈現每一條輸送道的現況，大大提升行李分揀速度，桃機也興建早到行李暫存區，就算提早抵達機場，行李也能被妥善地保管，還能透自動化系統將行李送上正確的班機。等到旅客們再次因為出國旅遊而造訪桃園機場，就會發現登機速度變快了，國門煥然一新。

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