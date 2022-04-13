▲今日本土確診創史上新高，有人問聚餐旅遊是否取消？林氏璧回答了。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（13）日新增744例本土確診，前台大感染科醫師林氏璧指出，確診數已超過去年5月單日確診最高535例的規模，那時PCR量能吃緊，後來校正回歸才達這數字。很多人問聚餐、國內旅遊是否取消？他認為，只要具備「這2條件」的人就照原計畫，「老實說啦，一兩個月後，搞不好更容易遇到病毒，現在還是相對比較少的時候…。」

前台大感染科醫師林氏璧根據今日疫情趨勢指出，願意打疫苗的都打得差不多了，第三劑覆蓋率也達一定數字。至於口服和打針抗病毒藥物已有準備，萬一不打疫苗鐵齒的朋友染疫，也有減少重症的武器。

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林氏璧接著說，病毒已演變為Omicron，本身已弱化，雖然傳染力更高，但比較不易侵犯下呼吸道惡化為重症。指揮中心目前已定調接下來重點為減災，不再是清零。而他也提醒，若不趁這個夏天迎戰，國人第二劑、第三劑疫苗效力會逐漸減退，「下一隻病毒也未必會更好！」

隨著本土確診數狂飆，國人憂心忡忡詢問近日聚餐、國內旅遊該不該取消？林氏璧回答，若已接種完三劑疫苗，本身又是50歲以下、沒重症風險因子者就照原計畫吧，「老實說啦，一兩個月後，搞不好更容易遇到病毒，現在還是相對比較少的時候…。」

林氏璧最後也不忘提醒國人要放寬心，對病毒有正確的了解，少看錯誤會引發恐慌的資訊，保持心情穩定對免疫力有幫助；此外，吃得健康、睡得飽，都有助於大家平安健康度過這波疫情。