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二航廈行李分揀控制室完工　全方位守護旅客行李

▲▼桃園國際機場,行李分揀控制室,行李,設備優化。（圖／資料照）

▲桃園機場降低行李磅秤輸送機高度，旅客放置行李更輕鬆便利。（圖／桃園機場提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

桃園機場公司為提升行李處理效率，自2015年起啟動第一航廈、第二航廈行李輸送系統優化工程。2019年完成第一階段「第一航廈出境行李輸送系統新建工程」後，第二階段「第二航廈報到櫃台行李設備汰換暨行李分揀系統控制中心遷建工程」也於去（2021）年底完工，近日正式啟用，完成計劃的最後一塊拼圖。優化後第二航廈每報到櫃台島區每小時行李處理件數增加為600件，較以往提升25%，有效提升服務品質，也為後疫情時代航空業復甦做好準備。

機場公司表示，桃園機場為24小時營運機場，相關工程推動須兼顧營運，就如穿著衣服改衣服，在進場施工前須經過縝密的計畫並建立備援機制，再依據該時段之航班、旅客及行李量進行施作及行李轉盤調度，採分區施工維持旅客行李作業正常運作。過去兩年在新冠疫情嚴重影響國際航空運輸之際，機場公司更把握時機加速推動多項建設工程，強化機場服務設施及機能，此次完成項目即為疫情下推動優化的最佳實例。

▲▼桃園國際機場,行李分揀控制室,行李,設備優化。（圖／資料照）

▲機場公司利用疫情期間進行櫃台島區輸送機設備汰換，提升行李處理量能。

▲▼桃園國際機場,行李分揀控制室,行李,設備優化。（圖／資料照）

▲更新後的報到櫃台島區建築新穎美觀。

「第二航廈報到櫃台行李設備汰換暨行李分揀系統控制中心遷建工程」自2020年開始施工，總經費3.16億元。工程內容包含6座櫃台島區輸送機設備汰換、8座櫃台島區建築裝修汰換、以及控制中心遷建（含機房、人員待勤室、會議室以及獨立航警崗哨）。完成後每報到櫃台島區一小時行李處理件數從過去的480件增加為600件，處理能量提升25%；同時，也降低磅秤輸送機高度與預留進出櫃台動線，改善航警、航空公司地勤、設備維護人員作業環境，此項貼心工程亦獲得桃園國際機場航空公司代表聯席會的感謝致意。

▲▼桃園國際機場,行李分揀控制室,行李,設備優化。（圖／資料照）

▲遷建後的行李分揀系統控制中心，建置新式的中央監控及監視系統。

▲▼桃園國際機場,行李分揀控制室,行李,設備優化。（圖／資料照）

▲人員運用圖控系統隨時監看行李運送狀況，如有突發狀況時立即加以排除。

此外，遷建後的行李分揀系統控制中心，建置新式的中央監控及監視系統，新的大螢幕顯示系統可同步顯示各區行李輸送狀況、圖控系統，方便人員在有突發狀況時立即得知並加以排除，有效提升穩定度、管理效率和增進資訊安全。

第一航廈優化工程主要為引進「高速分揀小車」，2019年竣工後時至今日準確率從過去的95%提升至99.5%，每小時行李處理量也從過去的1250件，大幅增長為5400件。

機場公司除積極進行設備更新外，也落實計畫性維修機制，搭配不定期實施異常狀況排除模擬演練，確保人員有緊急應變處理的能力，讓行李輸送更有效率與保障。

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