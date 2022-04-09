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大數據管理航班調度　提升機場營運效率　桃機研發航務管理系統獲國家專利

▲▼ 大數據管理航班調度　提升機場營運效率　桃機研發航務管理系統獲國家專利 。（圖／桃園機場公司提供）

▲機場公司航務人員透過FOS系統進行停機位調度作業。

記者錢雅慧／綜合報導

桃園國際機場推動數位傳型有成，由公司團隊自主研發的「航務管理暨航班輸運系統」（Flight Operation System, FOS），獲得經濟部智慧財產局審定核准取得專利（新型第M597489號、發明第I724755號），為公司首項自主研發並獲得的國家專利，提供空側管理最即時資訊與更便利的工具，首開全國民航機場空側智慧化管理先例。FOS取得專利後，未來更有利於技術輸出至其他機場與國際交流合作。

▲▼ 大數據管理航班調度　提升機場營運效率　桃機研發航務管理系統獲國家專利 。（圖／桃園機場公司提供）

▲機場公司靈活調度停機位，以因應日益增加的航機停駐需求。

機場公司總經理但昭璧指出，桃園機場自2005年起即開始籌畫整合航班、航管、機場設施等相關介面系統，透過長時間大數據分析及調整參數建立FOS系統，有鑑於此系統是公司投入資源並完成研發的重要資產的重要里程碑，於2020、2021年分別完成申請獲得「新型專利」、「發明專利」兩項認證，其中「發明專利」須經實質審查，代表此系統具「產業利用性」、「新穎性」與「進步性」等優勢，尤為難能可貴，機場公司也將持續結合業務應用開發相關專利，提升機場營運效率與服務品質。

▲▼ 大數據管理航班調度　提升機場營運效率　桃機研發航務管理系統獲國家專利 。（圖／桃園機場公司提供）

▲機場公司提升停機坪周轉率以維持航機正常到離場作業。

▲▼ 大數據管理航班調度　提升機場營運效率　桃機研發航務管理系統獲國家專利 。（圖／桃園機場公司提供）

▲疫情前桃機平均每日起降航班超過700架次，遇上過年、颱風後疏運作業更多達近850架次，為空側管理一大挑戰。

機場公司表示，FOS系統串連民航局、各航空公司以及機場公司資料，提供即時的資訊予航務管理人員，為桃園機場帶來三大效益：

一、提升空側管理效率：疫情前桃園機場平均每日起降航班超過700架次，遇上過年尖峰、颱風後疏運作業更多達近850架次。隨著航班量的增加，航務人員須提升周轉率以維持航機正常到離場作業。透過FOS系統，人員可於前一日進行預排，遇有異動或特殊航班，如部分入境航班需進行落地採檢等，可透過圖像化的介面快速進行調整。起降航機的航班機號、機型、噪音值、最大起飛重量、實際到離時間等各種參數可透過系統自動計算航空收費，方便後續財務人員作業。

二、自行研發擁有核心技術：FOS系統是依人員實際需求並整合現有場面管理機制進行設計，相較外購系統更能符合日常作業所需；機場公司掌握系統開發主導權及核心技術，便於日後快速擴充或修改系統功能，有效節省開發時間及成本，更無受制於廠商之虞。

三、資訊即時傳遞與共享：以與A-CDM（Airport -Collaborative Decision Making，機場偕同決策管理）相同之原理，使機場相關利益關係者如民航局飛航服務總臺、各航空公司、地勤公司，公部門單位與商業夥伴等，可在特定的權限下，擁有使用資料的能力，藉此獲得即時的資訊，方便即時調度人力與設備，以達到資源配置最佳化。

本系統包含「資源管理系統」、「運量系統」、「大規模航班疏運系統」、「航班訊息介接自動化」與「航空收費系統」等。航務管理與飛航安全及空側營運息息相關，透過自動化的管理整合系統，各單位可將蒐集資訊的時間降至最低，進而增加分析及解決問題的時間。

▲▼ 大數據管理航班調度　提升機場營運效率　桃機研發航務管理系統獲國家專利 。（圖／桃園機場公司提供）
▲機場公司自主研發之FOS系統取得「新型專利」。

▲▼ 大數據管理航班調度　提升機場營運效率　桃機研發航務管理系統獲國家專利 。（圖／桃園機場公司提供）
▲機場公司自主研發之FOS系統取得「發明專利」。

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