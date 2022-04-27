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日本自民黨青年局5月3日訪台　將晉見蔡英文、弔唁李登輝

▲▼外交部誠摯歡迎日本自民黨青年局小倉將信眾議員率團來訪。（圖／翻攝自Masanobu Ogura臉書）

▲日本自民黨青年局長小倉將信。（圖／翻攝自Masanobu Ogura臉書）

記者呂晏慈／台北報導

外交部27日表示，「日本自民黨青年局」訂於5月3日至7日訪問台灣，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等，另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

外交部說明，訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。外交部對於小倉將信眾議員率團來台訪問，表達誠摯歡迎。

外交部表示，小倉將信眾議員自去年9月接任青年局局長以來，曾視訊出席我國立法院主辦的「開放國會論壇」，也曾就尼加拉瓜與我國斷交事在推特有力聲援我國，以具體行動表達對台灣的支持。

外交部稱，日本自民黨青年局長期以來擔任對台交流的重要窗口，定期訪問台灣與我國各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三均曾擔任自民黨青年局長。

外交部強調，在複雜多變的國際局勢下，台日雙方始終持續深化合作交流。此次日本自民黨青年局組團訪台，更加彰顯台日間的堅實友誼。相信小倉局長率團來訪，定能進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。

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