快訊／蔡英文：民進黨會做事戰隊成行　一起落實綠色執政光榮

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，民進黨主席、總統蔡英文27日下午宣布，徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米。蔡英文表示，不只中央要有完善的政策，地方也要有縣市首長，才能結合更大力量，今年民進黨的「會做事戰隊」已經逐漸成形，強調「中央地方一條心，讓我們一起把綠色執政的經驗和光榮落實在每個縣市」。

▲民進黨主席蔡英文推薦4名候選人。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

民進黨今天下午3點半舉行「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會，蔡英文表示，政府會做好準備因應各種挑戰，不只中央要有完善的政策，地方也要有縣市首長，才能結合更大的力量，落實防疫政策，並且推動地方建設、照顧民眾的需求。

蔡英文並稱讚4名候選人說，周春米長期在司法界奮鬥，在兩屆立委任內問政表現是有目共睹，協助縣府爭取建設、推動長照；面對苗栗縣府長期以來的財政問題，徐定禎在頭份市長任內還清6千萬負債，還結餘3億餘元，以務實的態度改善財政，相信其經驗可以轉型成「苗栗經驗」；劉建國則為雲林縣爭取醫療、科技建設，相信他能把民進黨清廉、勤政、愛鄉土的精神重新在雲林發揚光大。

對於徵召蔡其昌參選台中市長，蔡英文肯定說，蔡在她第一次擔任主席時擔任發言人，當時民進黨面臨最困難的時候，與桃園市長鄭文燦一起擔任發言人，立法院副院長的歷練讓蔡其昌成為更全面、宏觀的政治人物，相信他最有能力承擔台中市長的重責大任，民進黨提名立法院副院長競選台中市長，代表民進黨重視台中，盼一起打造台中。

蔡英文說，今年九合一選舉，民進黨的「會做事戰隊」已經逐漸成形，台灣是一個團隊，國家也是一個整體，民進黨推薦的人選，最能夠與中央合作，提升政務推動的效率，「中央地方一條心，讓我們一起把綠色執政的經驗和光榮落實在每個縣市」。

蔡英文致詞全文如下：

近來，因應疫情的變化，指揮中心充分掌握發展狀況，也調整了防疫策略。昨天，我們也到指揮中心聽取簡報，為防疫同仁打氣，感謝他們的辛勞。政府會做好準備，因應各種疫情挑戰。我們也相信，不只中央要有完善的政策，地方也要有適任的縣市首長，才能結合更大的力量，落實防疫政策，並且繼續推動地方建設來照顧民眾的需求。

今年底的九合一選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，推出優秀的我們縣市長人選，來為地方服務，爭取更多台灣人民的支持。

我在這裡宣布，剛剛中執會已經正式提名周春米同志，參選屏東縣長。

周春米長期在司法界奮鬥，2015年我邀請她擔任我們不分區立委，她在兩屆立委任內，除了貢獻法律專業，在教育、文化和內政等各領域也用心耕耘，問政表現是有目共睹。

周春米也積極的協助屏東推動各項建設，像是她爭取經費，協助縣府建設體育園區，未來，屏東將擁有國際級的棒球場。周春米也協助中央推動長照，跟縣府共同推動385個長照據點，讓長照服務可以深入屏東各地。

另外，周春米和我們屏東在地黨籍立委的合作努力下，我們爭取到了高鐵南延，還有屏東榮總也即將在今年底正式營運，讓屏東終於擁有醫學中心等級的急重症的醫療院所。

未來，周春米會以科技、農金、觀光、綠能、長照等五大產業為願景，為屏東的每個地方，找出最適合發揮的特色和強項。

過去幾年來，潘孟安縣長蟬聯施政滿意度第一名，「我屏東我驕傲」，尤其我是屏東人，我最有感受，這句話響遍全台灣，這也是民進黨的驕傲。我相信最在地、最了解屏東的周春米，一定能為民進黨贏得勝利，延續「綠色執政，品質保證」的招牌。

接下來，我要宣布徵召徐定禎同志，參選苗栗縣長。

長久以來，苗栗縣就面臨嚴重的財政問題，徐定禎擔任頭份市長八年，接手的時候負債六千萬，但是他卸任的時候，不但還清債務，還結餘三億餘元，這是相當不簡單的成果。

徐定禎以務實的態度、有效的方案，徹底改善頭份的財政，包括活化閒置公共資產、避免編列不必要的煙火預算、啟動合理償債的計畫、定期提出財政的改善報告等等。

我相信，要解決苗栗長期的財政問題，徐定禎是絕佳人選。特別是北台灣的科技產業廊道，正在往苗栗延伸，苗栗的科技重鎮就在頭份。徐定禎擔任過頭份鎮長，不只是財政紀律好，政績也做得好。

我相信，徐定禎的「頭份經驗」可以擴大成為「苗栗經驗」，讓苗栗在改革轉型和建設發展的過程中，成為有科技、有文化的城市，為苗栗帶來全新的氣象。

接下來，我要宣布徵召劉建國同志，參選雲林縣長。

劉建國在地方上，從斗六市民代表做起，到縣議員再到立法委員，一路走來最了解我們鄉親的心聲和需求。

建設雲林，劉建國也是最用心。因為他的努力爭取，雲林正在建設全國第一座「國家級高齡醫學研究中心」，台大醫院的雲林分院虎尾院區的第二期擴建案，也在積極推動中，這是一個百億的工程。

這些建設，我們中央是全力支持，要讓雲林長輩們受到更好的醫療照顧。

另外，劉建國也爭取14億開通雲科聯外道路，把斗六五大工業區串聯起來，打通工業區的任督二脈，各行各業都能夠更發展，這就是真心在幫雲林拚經濟。

我相信，雲林由劉建國來執政，一定能讓雲林的發展突飛猛進，也把民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，重新在雲林發揚光大。

最後，我要宣布徵召蔡其昌同志，參選台中市長。

蔡其昌是我第一次擔任黨主席，那也是黨最困難的時候，擔任我的發言人，我想那是民進黨有史以來最困難的時候，發言人最難做的工作，但蔡其昌承擔起來，做得非常好。那時候，民進黨還有另一個發言人，就是政績備受肯定的桃園市長鄭文燦，鄭文燦做得好，我相信，蔡其昌也做得到！

後來，蔡其昌選上立委，接著擔任副院長，副院長這個職務的歷練，讓他成為更全面、更宏觀的政治人物，更有能力承擔起台中市長的重責大任。

民進黨今天提名立法院副院長競選台中市長，表示民進黨重視台中，有決心跟台中市民一起打造台中。

過去台中因為有蔡其昌，解決了許多市民關心的問題。蔡其昌也用智慧和能力爭取中央預算，建設台中成為台灣更進步、更美好的直轄市。

像是他為台中爭取的許多建設，包括大台中環狀鐵路高架捷運、國家漫畫博物館、足球運動園區、國際壘球運動園區、台電綠能博物館等等，都一一在實現當中。就連球迷期盼多年的職棒第六隊，也難不倒蔡其昌，也是正在實現中！

未來蔡其昌成為台中巿長，從民意代表變成行政首長，從爭取變成規劃和執行，他將大刀闊斧讓台中更好，用行動力讓台中成為生活首都。我相信，蔡其昌就是帶領台中轉變最好的人選。

今年底九合一選舉，我們民進黨的「會做事」戰隊，已經逐漸成形。

我要再次強調，台灣是一個團隊，國家也是一個整體，我們推薦的市長候選人，最能夠和中央合作，也最能夠落實各種政策，提升政務推動的效率。

請大家共同支持民進黨推出的縣市長候選人，中央地方連一線，中央地方一條心，讓我們一起把綠色執政的經驗和光榮，落實在每一個縣市。謝謝大家。