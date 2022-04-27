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日本自民黨青年局長5月率團訪台　晉見蔡英文、弔唁李登輝

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者杜冠霖／綜合報導

外交部27日表示，日本眾議員、青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）將率團訪台，期間晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮。並規劃赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

「日本自民黨青年局」訂於5月3日至7日訪問台灣。訪團由自民黨青年局局長小倉將信擔任團長，團員包括：眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）、眾議員鈴木隼人（SUZUKI Hayato）、眾議員山口晉（YAMAGUCHI Susumu）、眾議員西野太亮（NISHINO Daisuke），以及日本青年會議所幹部等共11人。

外交部表示，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

外交部指出，小倉將信自去年9月接任青年局局長以來，曾視訊出席我國立法院主辦的「開放國會論壇」，也曾就尼加拉瓜與我國斷交事在推特有力聲援我國，以具體行動表達對台灣的支持。

外交部表示，日本自民黨青年局長期以來擔任對台交流的重要窗口，定期訪問台灣與我國各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三均曾擔任自民黨青年局長。

外交部指出，在複雜多變的國際局勢下，台日雙方始終持續深化合作交流。此次日本自民黨青年局組團訪台，更加彰顯台日間的堅實友誼。相信小倉局長率團來訪，定能進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。

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