快訊／民進黨拍板　提名蔡其昌、徐定禎、劉建國、周春米出戰

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，民進黨中執會27日通過徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米，民進黨主席、總統蔡英文下午將出席「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會，並親授競選背帶。

▲民進黨徵召蔡其昌、徐定禎、劉建國參選縣市首長。（合成圖／ETtoday資料照）

民進黨今天下午3點半舉行「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會，邀請周春米、徐定禎、劉建國、蔡其昌致詞，蔡英文會中將親授競選背帶。