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台南疫苗不良反應共408件申請　黃偉哲：疫苗照護假應算全勤

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南目前總共有408件申請疫苗不良反應，民眾申請後，衛生局會轉送中央疾管署去做申請，由專家判定是否跟疫苗直接相關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南目前總共有408件申請疫苗不良反應，民眾申請後，衛生局會轉送中央疾管署去做申請，由專家判定是否跟疫苗直接相關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局長許以霖指出，台南目前總共有408件申請疫苗不良反應，民眾申請後，衛生局會轉送中央疾管署去做申請，由專家判定是否跟疫苗直接相關，如果不良反應產生個人及家庭陷入困頓，若符合需要社會救助資格，可以透過社會局提供協助，台南目前有一些個案也陸續提供協助中。

對民眾關心疫苗假及防疫照顧假，小朋友打了疫苗，家長向公司請假的疫苗照顧假，全勤的部分怎麼辦？現在3+4的政策，有學校預防性停課，沒有居家隔離單不能申請防疫照顧假，市府有何因應措施？

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市長黃偉哲說，這個部分全國性一致市府就尊重全國性一致的規範。另外一個部分就是疫苗照顧假、防疫照顧假，應該是不影響到全勤，因為全勤有一個全勤獎金，各公司行號按各公司行號的規定，但是因為請疫苗照顧假是合於法規，所以這個全勤獎金不應該被扣掉，至於請照顧假期間，是不是要支薪，這部分國家並沒有進一步規定，黃偉哲認為，這段時間大家的經營都是比較辛苦比較困難的，但是還是呼籲這段時間如果可以給員工有薪的照顧假，希望企業還是盡量幫忙。

也有民眾關心目前台南市公布足跡的原則是什麼？.3+4新制上路，快篩劑是否足夠？政策上路的狀況是否順利？之前有提到有民眾因為外縣市親友確診但一直沒有接到台南市衛生局的相關通知，不知道現在相關的因應狀況是如何？

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南目前總共有408件申請疫苗不良反應，民眾申請後，衛生局會轉送中央疾管署去做申請，由專家判定是否跟疫苗直接相關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，有民眾表示因為外縣市的親友確診，自己為親密接觸，被列為居家隔離，這部分如果是台南市衛生局把你列為應居家隔離時，通知書應該到，要不然衛生局那邊一定有案子。那如果民眾自己覺得與外縣市的親友親密接觸，自己應該要被自主隔離，那應該也要告訴衛生局的防疫人員，人家才知道你和某親友有親密接觸，所以自己列為居家隔離。

衛生局長許以霖指出，因中央疫情指揮中心公布，不再公布足跡，台南市是針對群聚感染高風險公開場域來公布，因為現在公布足跡到處都是，其實對民眾只有徒增恐慌，沒有其他意義，對於感染高風險的場域，不定時會公布在網站或臉書的粉絲頁，所以民眾勿過度恐慌，但一定要照顧好自己，減少不必要的社交活動。

許以霖說，因為26新制解除居隔有600例左右，若是跨縣市的話，台南市也會做跨縣市的聯繫或溝通，會盡快的，居家隔離對民眾來說，可以自主做，很簡單，就是一人一室，避免共用，衛浴若跟別人共用的話，要做清潔，這個在網站也都有告訴大家，若確認身分會盡快給民眾需要的快篩試劑，若沒有的話，也歡迎第一時間來跟我們衛生局來索取，這個跨縣市的一個個案，在跨縣市聯繫方面，現在全國的個案非常的多，台南市也會加速聯繫跨縣市的管道。


許以霖說，針對疫苗的部分台南跟中央流行疫情指揮中心聯繫，目前為止到這個禮拜五之前，應該有到貨量4萬多劑，那詳細的數字差不多4萬1還是4萬5，會跟中央聯繫。所以說在我們台南打疫苗的LINE＠上面去登記，民眾是沒問題的，只要上面你登記上就一定打得到，請民眾放心。再過兩天全國178萬劑莫德納疫苗大量到港之後，應該就不會有產生多的問題。

至於快篩的部分，台南快篩量現在供應也是沒有問題的，所以27日不管是這幾天陸陸續續居區隔期滿要出關的人，或者是需要再做快篩的民眾，有公費配發的快篩試劑沒問題。而且在一些相關的藥妝店、藥房、藥局，其實現在陸陸續續去買快篩也都有貨，所以「快篩之亂」在台南，應該是比較不可能發生。
 

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