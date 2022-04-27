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台南首季阻詐金額高達1億691萬元　防詐績效六都第一

▲台南市長黃偉哲針對去年防詐績效六都第一，今年首季1至3月即成功攔阻詐騙款項高達1億691萬餘元，特嘉勉警方、金融機構與超商有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲針對去年防詐績效六都第一，今年首季1至3月即成功攔阻詐騙款項高達1億691萬餘元，特嘉勉警方、金融機構與超商有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府舉行治安會報，市長黃偉哲針對去年防詐績效六都第一，今年首季1至3月即成功攔阻詐騙款項高達1億691萬餘元，嘉勉警方、金融機構與超商業者同心協力，為民眾守護住血汗錢，並公開表揚有功人員。

台南市警局犯罪預防科指出，根據警政署統計資料，台南市去年攔阻詐騙績效在六都中排名第一，警方除了積極查緝詐騙提款車手，並加強防制熱點提款，今年1至3月的車手提款次數比去同期的328次減少了205次，是六都中最低。今年1至3月已防詐337件，攔阻詐騙金額高達1億691萬餘元。

▲台南市長黃偉哲針對去年防詐績效六都第一，今年首季1至3月即成功攔阻詐騙款項高達1億691萬餘元，特嘉勉警方、金融機構與超商有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，詐欺犯罪從傳統「金光黨」、「多層次傳銷」演變到現在的「投資型詐欺」，尤其在疫情期間，民眾改變生活習慣，更常利用網路購物、訂購外食，因而頻繁接獲許多莫名簡訊，或是接收到一些誇大不實的投資獲利訊息，若不慎誤信，一旦與對方接觸，緊接而來的就是對方預設的層層套路手段，常把辛苦存下的血汗錢投入，最後血本無歸。

警方表示，今年2月間，台南市中西區一名60多歲黃姓男子，接獲股票投資電話，對方佯稱是「富林證券投資顧問公司」業務經理，握有「未上市飆股」內線消息，可以協助黃男預購股票，每一股保守估計可賺350至400元，獲利後只收取3%服務費，黃男心生貪念，和對方約定投資230萬元，在台南高鐵站交款。

▲台南市長黃偉哲針對去年防詐績效六都第一，今年首季1至3月即成功攔阻詐騙款項高達1億691萬餘元，特嘉勉警方、金融機構與超商有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃男到永豐銀行台南分行要提領230萬元，所幸銀行楊姓經理、蘇副理警覺有異，連忙通報轄區派出所警員到場勸說，黃男才放棄提款離去；但黃男不死心，當日下午又到永豐銀行東台南分行堅持要匯款230萬元進行投資，所幸銀行吳姓副理及李姓辦事員立即主動關懷提問，並通報警方到場，向黃男分析是遭詐騙，而且黃男要匯款的帳戶有通報警示紀錄，黃男才驚覺中了詐騙集團圈套，省下了辛苦存下的血汗錢。

黃偉哲表示，除了防詐績優，永康警分局上個月偵破改造槍枝工廠，刑大偵二隊也查捷克製蠍式衝鋒槍、改造手槍及毒品，對於防制暴力、維護治安也功不可沒。

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