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家長怨不公布停班停課學校　彰化縣政府：依風險評估是否公開

▲彰化縣議員吳韋達希望公開停課停學班級學校。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議員吳韋達希望公開停課停學班級學校。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府昨(27)日公布高中以下，包括補習班共有66個班級停課，有部分家長無法調適應變自身工作與學童停課，彰化縣議員吳韋達建議彰化縣府比照台中辦理，公布停課班級的學校，以免造成家長資訊不流通下的恐慌，彰化縣府教育處表示，中央不公開足跡，未來經評估後有需要就會公開並說明。

彰化縣議員吳韋達表示，近日來收到許多學童家長反映，學生停課資訊不透明，建議縣府應儘速建立相關的校園配套措施與SOP，由縣府公布各校停課訊息，方便家長安排是否請假照護等後續行為，消息不公布是學校避免標籤化的決定，但是變成以訛傳訛反而造成恐慌，不如公布透明化，讓大家有心理準備。

▲彰化縣議員吳韋達希望公開停課停學班級學校。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天彰化市內有1所國小內有學童因同住家人有確診者，包括幼兒園52班級1347名學生全部停課，由於今日適逢周三，全校讀半天，將停止實體課程至5月3日(二)，上午校方通知線上課程因應，家長收到訊息後也只能依照辦理。

彰化市南區主任王威程質疑，家長在許多line群組都在傳私下的停課訊息，依照目前與病毒共存模式，接下來彰化疫情恐將更加擴散，面臨到學生停課的問題只會更多。例如補習班同學被匡列，同一班級要不要被停課、要的話如何申請居隔證明、不要的話是否有其他配套措施、目前教育處都沒有一個確定的說法，家長們該如何適從。

出席記者會媽媽代表表示，孩子至今仍未施打疫苗，或許重症機率不高，但是每個孩子都是家長的寶，孩子回家都會說，某班有同學確診，某人的哥哥確診。校園內疫情是靠口耳相傳，在校園停課資訊不透明情況下，也無法證實資訊的真假，只是恐慌不斷而已。如果孩子班上不幸出現確診者，孩子面臨居隔等相關問題怎麼辦，但目前居隔相關措施相當混亂，變成家長要隨時請假接小朋友，這都是一個問題，期望教育處能夠比照台中辦理，公布有停課班級的學校，好讓家長能夠有心理準備。

▲彰化縣議員吳韋達希望公開停課停學班級學校。（圖／記者唐詠絮翻攝）

吳韋達指出，目前居隔通知單是由衛生局發布，但衛生局、教育處資訊不同步，造成諸多問題，是不是該盡快協調解決，讓遭遇停課家長能夠放心，不需為資訊不對稱而煩憂，也稱讚一下衛生局，目前聽到確定通知匡列的部分，能很快取得隔離通知書，但是就是停課部分，是否能盡速協調訂出標準，減緩疫情對家長、學童的衝擊。

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彰化停班停課確診教育處實體上課

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