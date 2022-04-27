帶2孩奔急診！做完PCR「媽媽才說快篩陽」　醫護怒：不要再隱匿了

▲一家三口發燒，媽媽卻沒當下告知在家快篩陽性。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

自主快篩陽性，請誠實通報！一名女網友抱怨，最近一名媽媽帶著兩位幼孩來急診，告知有發燒、流鼻涕等狀況，希望可住院治療，怎料剛做完PCR，媽媽才告知其實在家幫孩子快篩陽性，讓醫護超傻眼，因為從急診外量體溫，到診間內詢問症狀，中間已接觸不少人，讓原PO非常氣憤。

一名女護理師在Dcard透露，目前在新北某教學醫院服務，週一（25日）有媽媽帶著一對幼小姊弟來就醫，年齡分別為4歲與1歲，而原PO先上前量體溫及詢問TOTT（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），媽媽回應皆沒有相關接觸史，當下三人體溫也正常，便讓他們進來診間。

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三人進去後，媽媽開始自述「因為發燒3天，所以有吃退燒藥降溫、流黃鼻涕、疑似脫水跡象跟精神活動食慾下降而想要住院」，因此當下三人在急診做PCR，接著安排入院手續。

怎料不久後，急診同仁接獲消息，其實媽媽在家裡幫孩子快篩就呈現陽性反應，而原PO一行人為全不知情。原PO氣得開罵，「我們才知道被擺了一道，真的會被家長氣死了，雖然我們醫護人員都全副武裝了，但是診間外面有很多高風險感染族群的幼兒跟寶寶都戴不住口罩，真的之後可以把該名家長列為黑名單！」

事後，同仁追蹤媽媽與兩位孩子的PCR報告，目前是呈現陰性，讓大家暫時鬆了一口氣，「真的是有夠傻眼！」對此，原PO呼籲現在疫情邁入高峰，「就醫不要再隱匿居家快篩結果了。」

▼原PO原文曝光。（圖／翻攝Dcard）

