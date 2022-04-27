「蘇貞昌該聽陳時中的」　趙少康列「3+4三個矛盾」恐害慘台灣

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

居家隔離者昨起在家3天、4天自主防疫，已居隔3天的人，今（27日）解除隔離。針對「3+4」防疫新制，中廣董事長趙少康今點出3個矛盾，直指中央指揮體系混亂，按疫情來看，行政院長蘇貞昌應該聽衛福部長陳時中的。趙也說，突一聲令下就鬆綁成3+4，可預見確診者必快速增加，若搞到像去年快筛、病房不夠，台灣就慘了。

趙少康27日上午在臉書提及，蘇貞昌拍板，縮短居家隔離天數為「3+4」，已居隔超過3天的人，今天就能解除隔離。對於3+4，趙少康點出三個矛盾：第一、指揮體系混亂，令出多門；原來疫情指揮中心是想把居家隔離從10天縮短為7天，但被蘇貞昌硬生生插手要求變成3天，到底陳時中跟蘇貞昌誰是防疫總指揮？到底是陳時中要聽蘇貞昌的，還是蘇貞昌要聽陳時中的？按官位大小是陳時中要聽蘇貞昌的，按疫情指揮體系，蘇貞昌是要聽陳時中的。

第二、陳時中對確診者跟密切接觸者竟然同等對待，確診者是已經確定染疫的人，密切接觸者只是跟確診者有密切接觸但並沒有染疫，兩者完全不同，為什麼之前都是10+7，現在都是3+4？如果接觸者是3+4，確診者就應該是7+5或5+4，如果確診者是3+4，接觸者就應該是只要快篩或自主管理4天就好。

第三、確診者既然是3+4，為什麼沒有染疫的入境者都要10+7？以前外國疫情高，台灣疫情低，台灣怕外國入境者，現在外國疫情近尾聲，台灣疫情才剛要升高，應該是外國怕台灣，外國是先苦後甘，台灣是先甘後苦，在台灣連確診者都只要3+4，為什麼外國入境沒有染疫的人還要10+7？

趙少康表示，陳時中說因為外國疫情不穩，所以要10+7，但這根本邏輯不通，確診就是確診，沒有染疫就是沒有染疫，跟什麼國家有什麼關係？最多把高疫情的越南、印尼嚴格處理就好。

「陳時中掌控疫情指揮大權，2300萬人的健康都繫乎一人，千萬不能邏輯混亂、重點不清、原則搖擺。」趙少康說，台灣清零嚴控了兩年，現在突然一聲令下就鬆綁確診者成3+4，在如此跳tone情況下，可以預見確診者一定會快速增加，千萬不要搞到像前年口罩不夠、去年疫苗不夠、今年快篩不夠，未來藥劑不夠、病房不夠，台灣就慘了。

▼趙少康批中央防疫決策邏輯混亂。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）