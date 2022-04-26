家長注意！國小接種疫苗意願書、施打日與疫苗假一次曝光

▲教育部昨已發出6至11歲學童接種疫苗意願書到各縣市，並說明相關注意事項。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導



本土疫情持續升溫，國小學生累計超過2千例確診，教育部昨（25日）天已經將相關公文轉發是各縣市教育局，說明6至11歲學童接種莫德納疫苗相關內容，將比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮，最快5月2日起施打，但接種開始日則有各縣市決定，而學童施打疫苗後若有不良反應可請3天疫苗假，需要照顧學童家長也可請防疫照顧假。

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▲教育部昨發文給各縣市，說明國小童接種疫苗相關事項。（圖／教育部提供）

本土新冠肺炎疫情延燒不停，截至昨（25日）為止，本土學生累計確診超過5500例，其中光是國小學生累計就超過2千例確診，中央流行疫情指揮中心日前已經宣布，6到11歲兒童可接種新冠疫苗莫德納，每次施打半劑，兩劑間隔12週，外界相當關心6至11歲學童何時開始接種莫德納疫苗，而教育部昨已轉發指揮中心公文給各縣市教育局，請學校發放接種同意書給家長。

▲教育部發文給各縣市，並請學校將國小童接種疫苗意願書發放給家長。（圖／教育部提供）

教育部指出，這次6到11歲學童施打疫苗，將比照先前BNT校園接種方式，由學校發施打同意書給學童家長，讓家長有7天的充裕時間考慮是否讓自己孩子接種疫苗，而各縣市可視學校前置作業能量，最快5月2日就可開始施打莫德納，但實際開始接種日，則由各縣市自行決定，務必給家長充裕時間考量。

此外，施打疫苗難免可能會有副作用，根據教育部發出公文顯示，疫苗施打後大多數反應為施打部位疼痛、紅腫，通常在幾天內消失，其他可能有頭痛、疲倦體溫升高、畏寒等狀況，並指也可能出現極為罕見的心肌炎或心包膜炎，要是出現胸痛、心跳不規則等症狀，務必立即就醫。

▲國小童接種疫苗意願書內有說明注射疫苗可能副作用。（圖／教育部提供）

教育部也表示，若學生接種疫苗後有不良反應，學生可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，並以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，而學生請疫苗假時，班級導師也要確認家中是否有人陪伴及照顧，家長若要照顧有不良反應的學童，可有一人申請防疫照顧假。

