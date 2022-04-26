母親節將至　東成技訓所舉辦電話傳情活動

▲東成技訓所舉辦母親節電話傳情活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

法務部矯正署東成技能訓練所為鼓勵收容人感念母親養育之恩，強化家庭的支持力量，特於111年4月25日與26日舉辦母親節電話懇親活動，讓全所653名收容人把對家人的思念親口傳遞到他們的心中。

收容人阿名表示，自己從小就是單親家庭，媽媽1人撫養弟弟和自己長大，但自己卻誤入歧途，進出監所多次。這幾年來媽媽和弟弟不離不棄的支持，讓他深深感悟家人親情的重要性。阿名在這次電話懇親的時候，眼眶含淚向媽媽說：「謝謝您，這幾年來您辛苦了！」另一名收容人小吳在女兒3歲時入監所服刑，這幾年家中的經濟重擔由妻子和母親一肩扛下，因此對家人感到抱歉與汗顏，這次他從電話中聽到女兒活潑開朗的笑聲，以及母親和髮妻對他的勉勵，都更加堅定改悔向善的意志，在監好好表現，爭取早日假釋與家人團聚。

▲東成技訓所舉辦母親節電話傳情活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

東成技能訓練所所長吳信彥表示，每1位收容人的生活背景、境遇或許都不盡相同，但他們背後一定都有1個支持他們向善的力量，這個人可能是他的父母親、妻子、兒女，甚至是社工。這些人在收容人入監的這段期間，不求回報地給予支持與關懷，而監所辦理母親節電話懇親，正是希望收容人學會去感念這些人對自己愛和付出，只要從心出發，溫暖的家不再是那麼有距離。

除電話傳情活動外，該所同時也辦理母親節賀卡手繪競賽，以及藉由LINE平台，讓家屬能影音傳遞愛與關心，鼓勵收容人從「心」做人。