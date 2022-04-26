「婆婆吃大餐+紅包」！尪雙標過母親節：反正妳媽不在意　人妻怒

▲原PO認為娘家媽媽體貼，老公卻雙標對待。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

母親節又快到了，許多人妻不僅要送娘家媽媽，更要準備婆婆的份。有位網友在《匿名公社》表示，連送7年母親節禮物給婆婆「連7年都被嫌」，只因為娘家媽媽不在意那些，老公就雙標，讓她很不平衡。

原PO說道，跟老公討論母親節禮物的時候大吵，因為她結婚7年，買什麼送給婆婆都被嫌，「蛋糕被嫌寒酸，送名牌包又酸我們不如折現，但去年直接包一萬又被到處說沒心」原PO傻眼，因為自己的親媽只要有蛋糕就很開心了，「還會煮一桌菜等我們回去吃」，甚至去年跟老公包一萬給她，「還直接退兩千，擔心我們沒錢」，這讓原PO直呼，「誰比較疼我們，不是很明顯嗎？」

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原PO表示，今年的母親節，婆家早就說好要去吃海鮮餐廳，「我們還要再包6000元紅包」，但讓原PO不爽的是，娘家的部分，老公竟然只想準備蛋糕，原PO認為，既然過母親節是從共同帳戶出的，就必須公平，沒想到老公卻覺得原PO親媽不會在意這些，讓原PO相當不爽，「就因為我媽不在意就隨便嗎？你媽是媽，我媽就不是媽嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應，「怎麼大家的婆婆都那麼酸，好好說話很難嗎」，「這老公不及格」，「當然要公平啊！不然改成各自送自己的媽媽母親節禮物或紅包」，「嫁給這種自私的男人，自私的家庭」，「母親節請將她兒子送還給她吧」，「娘家還是最暖」。