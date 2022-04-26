軟綿「海參」成陸國足新代名詞　前鋒怒回嗆：我堅持天天吃　

▲輸球後推廣海參事件剛平息，陸國足前鋒近期怒嗆，「我堅持天天吃海參」惹議。（圖／翻攝 張玉寧微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸國足從12強賽以來，發生很多極具爭議的事件，甚至被封為「海參」。近期25歲國足前鋒張玉寧不滿網友，不斷攻擊球隊輸球和幫忙推廣商家海參。他在社交網路回擊某位網紅，表示「依然自己每天堅持吃海參」，再度被網友罵翻。

綜合陸媒報導指出，大陸國足從西亞慘敗而歸後，回到海口還給贊助商推廣海參，隊員表示每天堅持吃海參能夠增強體質，遭到外界批評，認為輸球還向大眾炫耀天天吃海參。

「一直海參」甚至成了大陸國足新代名詞，網友甚至諷刺，「外表帶刺，其實挺軟的」，諷刺國足實力太弱。結果，大陸國足前鋒張玉寧開砲了，在網路回應自「自己依然每天堅持吃海參」。

張玉寧表示，「對了還要告訴你們，我依然每天堅持吃海參，感覺很好，以後想要血口噴人的直接找這條微博，我會耐心解答你們對於加強身體對抗的疑惑，也可以面對面與你交流如何增強對抗能力。」

▲某大陸網紅截圖國足訓練，煽動網友攻擊時力太弱。（圖／翻攝 百家號）

針對某網紅擷取隊員熱身影片，煽動攻擊國足。張育寧也很生氣的說，這是國足第6次從海外參賽回國後的封閉集訓，這次在海口封閉21天，每天的訓練條件很艱苦，但這位網紅隨意截取了一些熱身的視頻，煽動球迷網友來抨擊國足，這是多麽無知的一種行為。

就在海參事件熱度慢慢下降，張玉寧突然選擇用網路公開叫罵這位網紅，把海參事件推向輿論的焦點。不少大陸網友認為，吃海參事小，國足在球場上實力表現不如預期，一直是長久以來進步改善問題，與其用對罵方式挽回尊嚴，不如練好技術才是關鍵。