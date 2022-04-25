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大陸 大陸焦點 特派現場

追求極端「休克」政策　梁建章：別讓過度防疫措施毀掉中國經濟

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲大陸官方不計成本守住上海疫情。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

疫情爆發邁入第三年，世界各國朝向與蹦讀共存模式，唯獨大陸官方依照國情持續「清零」政策。近期大陸內部出現不同討論聲音，其中旅遊業代表攜程創始人梁建章發聲，「別讓過度的防疫措施毀掉中國經濟。」犧牲一切追求極端的「休克」措施，並不是我們真正需要的全面勝利，甚至連慘勝都算不上。

陸媒《中國企業報》24日發表一篇《別讓過度的防疫措施毀掉中國經濟》，文章作者是作者，大陸知名旅遊平台攜程聯合創始人、執行董事局主席梁建章，和中國與全球化智庫特邀高級研究員、人口學者、「人口與未來」網站聯合創始人黃文政。

該篇文章指出，目前，新冠肺炎疫情出現積極向好的變化，疫情採取的隔離措施，呈現出從上到下層層加碼的趨勢，對個人、企業、社會都產生了一定的負面影響，生成了不可忽視的社會、經濟成本。

文章建議，「應該在數據分析和科學論證基礎上採取分級隔離措施，呼籲社區加碼隔離可以休矣。」疫情爆發後，大陸各地採取嚴防死守措施，隔離措施呈現出從上到下層層加碼的趨勢，對個人、企業、社會產生一定的負面影響，生成了不可忽視的社會、經濟成本。

▲▼ 攜程創始人梁建章：別讓過度的防疫措施毀掉中國經濟 。（圖／翻攝 中國企業報）

▲大陸旅遊業大佬，攜程創始人梁建章俵事別讓過度的防疫措施毀掉中國經濟 。（圖／翻攝 中國企業報）

文章稱，「千萬不能讓那些基於過度恐慌，而採取過度的隔離措施毀了中國經濟。」尤其防治過程中出現一些過激的做法，把所有外來或有旅居史的人都當作洪水猛獸。

有效的防疫應該建立在數據分析和科學論證基礎的分級隔離措施，才能在疫情防治和控管之間取得平衡。首先，對於來自疫情嚴重地區的旅客，嚴格執行為期14天的隔離措施，這也應當成為各小區集中資源重點針對的方向；其次，來自非疫情嚴重地區的旅客，可以在分析以往數據的基礎上，嘗試取消或者降低隔離時間。

考慮到鐘南山團隊公布的潛伏期中位數為3天，所以把14天降低到7天，已經足以讓風險下降70%至90%，同時明顯降低對於經濟和生活的影響；最後，各地可以利用幾大運營商的移動漫遊數據來幫助對於感染風險做出評判，來確定隔離措施是否具有必要性。

▲▼上海疫情,貨櫃,集裝箱。（圖／路透社）

▲大陸官方持續採取「清零」隔離政策。（圖／路透社）

文章建議以上做法，主要消除疫情防治造成的過度封閉，重新打通連接大陸經濟的各個環節。大陸改革開放以來的重要成就之一，形成全世界範圍內具有強大競爭優勢的產業鏈條，如果有一個環節不通，就可能導致整個鏈條陷入崩潰。

最後，文章指出，零風險零感染固然是一個所有人都希望實現的理想目標，但從現實出發，我們應當追求的目標，是在維持社會經濟正常秩序的前提下，將疫情控制在盡量低的水平上。

「犧牲一切追求極端的『休克』措施，並不是我們真正需要的全面勝利，甚至連慘勝都算不上。」我希望從上到下的巨大付出，能夠變得更加節制而有效，為大陸經濟盡快恢復更有利條件。

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