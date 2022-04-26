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貪污20年落馬！　陸中紀委同時抓到「挖礦」老虎

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲中共舉行二十大之前，進入「反貪腐」高峰期。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中共下半年即將舉行二十大，近期肅清門戶進入「反貪腐」高峰期，中紀委公開通報10起違反中央八項規定精神典型問題，其中5名原省部級幹部涉及違紀，主要涉嫌收受禮品、禮金、賭博、佔用公款等違法行為。其中，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅最大膽利用虛擬貨幣斂財，成為中共高官罕見的「挖礦」老虎。

▲▼ 大陸高官貪污落馬 。（圖／翻攝 上觀新聞）

▲江西省前政協原黨組成員、副主席肖毅。（圖／翻攝 上觀新聞）

根據中紀委公開資訊顯示，2014年至2020年，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅多次收受私營企業主所送禮品、禮金折合共計84.9萬元（單位：人民幣，同下）；多次接受私營企業主安排的宴請，食用高檔菜餚，飲用高檔酒水。

去年5月肖毅落馬，同年11月被雙開，主要原因是濫用職權引進和支持企業從事不符合產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，肖毅私下提供財政補貼、案件審判、資金支持、電力保障等違規幫助，

在肖毅庇護之下，撫州市創世紀科技有限公司等企業，大搞虛擬貨幣計算生產業務，涉及虛擬貨幣生產設備的製造、銷售以及虛擬貨幣交易活動，導致公共財產遭受重大損失，觸犯受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。

▲▼ 大陸高官貪污落馬 。（圖／翻攝 上觀新聞）

▲河南省前委原常委、政法委原書記甘榮坤。（圖／翻攝 上觀新聞）

另一隻大老虎也很大膽，貪污幅度跨越20多年。最新通報指出，2013年至2021年，河南省委原常委、政法委原書記甘榮坤先後收受私營企業主等7人所送禮品、禮金折合共計211.57多萬元；要求私營企業主安排或陪同其家人前往境外旅遊，相關費用由私營企業主支付；與家人先後3次接受私營企業主在北京安排的宴請，費用均由私營企業主支付。

去年12月甘榮坤被雙開，雙開通報指其參加迷信活動；收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排和宴請；在函詢時不如實說明問題；違規干預插手司法活動；長期沈迷賭博；大搞權錢交易，非法收受巨額財物等多個問題。

今年2月9日，甘榮坤被公訴，成為大陸農歷虎年首個被提起公訴的「老虎」。據檢察機關起訴指控，甘榮坤從1998年擔任海關總署財務科技司副司長時，就開始走上貪腐之路，長達20多年。

大陸中紀委書記趙樂際在十九屆中央紀委六次全會上工作報告中，特地點名甘榮坤是政法隊伍中的害群之馬。

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