大陸富家女飛台哭求復合！他曝「結婚3條件」崩潰：我配不上

▲男網友想和大陸女友結婚，但負擔不起結婚條件，只好忍痛分手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



實習記者林郁婷／綜合報導

許多即將步入婚姻的情侶，最怕遇到聘金談不攏的問題。一名苦主之一的男網友，和大陸籍女友交往2年，他們深愛彼此，卻被女方父母刁難，提出3項條件才能結婚，但才25歲的他完全無法負擔，兩人只好忍痛分手，最近女生來台求復合，但現實的因素仍然沒有解決，讓他不知該怎麼辦，於是上網發文求助。

一名目前25歲的男網友，在Dcard以「大陸前任來台灣找我複（復）合」為題發文，表示他與27歲的大陸女友交往2年後，才發現女方的家境相當優渥，他們曾想過要步入婚姻，「最後發現自己配不上她的家庭」，原因是女生的父母提結婚3個條件，「在中國要有房，有車，66萬人民幣彩禮（約新台幣298萬元）」，年輕的他完全做不到，所以即使兩人很相愛，最後仍以分手收場。

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原PO表示，剛分手時每天都哭得很慘，後來回到台灣，雙方已有半年沒聯絡，最近女生用醫療簽證過來，希望能和他復合，「對我說了很多不想做後悔的事，我們擁抱了很久很久」，但結婚條件還是沒變，雖然本身收入不差也有車，仍然沒讓對方父母滿意，「她的家人反對我們在一起，不想她嫁到台灣，無奈的她也哭了，我只是一直說著對不起」，他不解「婚姻為什麼要跟金錢掛鉤呢？」

不少網友看完紛紛安慰，「大陸朋友告訴我，他們不管怎樣都會給彩禮，有車有房都是很基本，彩禮有的還100萬人民幣」、「我問了我大陸的朋友，他說確實彩禮要這麼多」、「只能說加油 曾也談過短短的飄過」、「大陸目前的文化就是這樣，嫁女兒普遍都會要求一定的金錢門檻，比台灣還嚴重」。

也有人認為，女方父母要求彩禮很正常，畢竟是嫁女兒，「倘若對方真的家境優渥又疼女兒，會要彩禮是很正常的，因為他們這種一般陪嫁也會很多，女方父母一般都是怕遇到只圖家財、到手後對女兒不好的人」、「大部分的女方父母是出於保護女兒，不願意女兒陪著男方受貧困之苦，因為他們以前就過那樣的生活」、「有錢人結婚，雙方家庭拿出上百萬禮贈給對方，算是一種財力證明吧？畢竟誰也不想自己的兒女以後過苦日子，門當戶對很重要」。