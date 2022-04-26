快訊／宋少卿酒駕撞計程車　法官盼痛改前非...判刑5月+罰5萬

記者陳雕文／新北報導

相聲瓦舍創辦人、藝人宋少卿曾涉酒駕，去年12月底再犯被逮，12日開準備庭時當庭認罪，但其辯護律師以「被媒體報導，導致工作遭抵制、受社會非難，在身為名人部分已受罰」為由，不接受檢方提出的9月刑度，期盼從輕量刑、易科罰金，新北地院稍早宣判，宋被判刑5月，可易科罰金。

▲宋少卿酒駕累犯，講師資格遭取消。（圖／翻攝自宋少卿臉書、資料照）

2005年，宋少卿因酒駕被士林地方法院判3月徒刑，可易科罰金，到了去年12月28日凌晨，宋少卿又在新北市板橋區酒駕開車撞小黃，酒測值高達0.95mg/l被依公共危險罪送辦。

宋少卿解釋，當時已經叫了代駕，自己只是要把車開出停車場，在打電話給代駕時，手機沒拿穩而掉落，他彎腰拿手機才撞上計程車，今年1月28日被依公共危險罪起訴。

▲卜學亮和宋少卿是娛樂圈好友，還在臉書留言奉勸別再酒駕誤事。（圖／翻攝自臉書【阿亮 卜學亮】）

宋少卿於12日下午2點半在新北地院當庭認罪，審判長依程序進入宋與檢方的認罪協商，檢方指出，宋少卿是名人，過去也曾公開說自己戒酒，但去年卻破功，且酒駕很可能會造成其他用路人嚴重傷亡，因此提出9月有期徒刑的刑度，但宋少卿卻認為罰太重。

宋的律師表示，宋少卿因酒駕一事被媒體大幅報導，導致工作被抵制，還受到社會大眾的責難，在身為名人部分已受罰，加上他上次酒駕已經是17年前的事，不算是累犯，盼以一般民眾身分量刑，並希望獲易科罰金。

審判長指出，他不相信宋少卿這17年來都未飲酒，不應該再犯酒駕，希望他能真的痛改前非；最後法官於26日下午宣判，宋少卿5月有期徒刑，可易科罰金。宋少卿關5月併科罰金5萬元 而5月刑期可易科罰金15萬，所以如果宋若要繳錢了事，總共要花20萬。

▼宋少卿酒駕，雖然當庭認罪但不接受檢方提出的9月刑度，其律師正在爭取從輕量刑、易科罰金的機會。（資料照／記者黃彥傑攝）