驚悚影片！南投BMW逆向撞斷路燈電桿繼續衝　汽車美容店慘狀曝

記者高堂堯／南投報導

一名中年婦女上午駕駛BMW休旅車，沿埔里鎮南環路朝市區方向前進，疑似突然身體不舒服，導致車輛失控開上對向車道，先將路邊路燈電桿連根剷倒、橫移10幾公尺，又繼續衝撞路旁汽車美容店等店家招牌設施和汽、機車才停下，現場猶如被轟炸過的戰場、嚇壞當地民眾，所幸未釀傷亡。

▲婦人疑身體不適，開車失控衝撞路邊電桿和汽機車（下同）。（圖／民眾提供）

據指出，這名婦人家住魚池鄉、年約50多歲，上午11時許獨自駕駛BMW X5休旅車，從路旁店家的監視器畫面看來，該車即將與對向另一台轎車會車時，不知何故車頭逐漸往對向偏移、也未減速，差點就撞到該對向轎車，接著就直線往路邊衝去，同時將汽車美容店門口前的路燈電桿、招牌立柱撞斷倒。

現場人士和店家指出，電桿被撞斷後直接砸在引擎蓋、擋風玻璃和車頂上，車身仍持續向前暴衝，再撞上另一台休旅車和機車才停住，汽車美容店面嚴重毀損，隔壁的檳榔攤也差點被波及，所有人都被巨大撞擊聲嚇壞了，好險沒有人員受傷。

現場人士指出，肇事的婦人也無大礙、相當幸運，然而卻臉色蒼白、全身冷汗直流，頻頻表示自己身體不舒服；消防隊獲報後趕抵現場，將婦人送往埔里基督教醫院，另由警方進一步調查釐清詳細的肇事原因和責任。