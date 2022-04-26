打4劑自認「金鐘護體」！輕症男「燒到意識不清」：Omicron很恐怖

▲打了疫苗仍可能確診。（示意圖／記者湯興漢攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導



打了4劑疫苗就免驚？一名網友表示，自己去年因為到國外工作，總共打了4劑疫苗後，便認為自己「金鐘護體」，加上國外解禁，連口罩也不戴了，沒想到不幸確診，儘管只是「輕症」，但他整個人卻發燒到意識不清，在家昏睡了2天，讓他驚呼「Omicron還是很恐怖的，真的不能大意。」

一名網友在PTT以「誰說輕症不用太擔心的？」為題發文，表示因為工作的關係要飛往國外，去年就在台灣先自費打了兩劑的AZ，後來到了國外又再追加打了兩劑莫德納，總共打了四劑疫苗，且都是全劑，讓他覺得「即使自己確診了也會是輕症」，加上外國整個解禁，因此就沒有戴口罩了，不過最終他仍不幸確診。

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▲輕症男分享確診心得。（圖／取自PTT）

原PO表示，在醫學界的定義上他是屬於「輕症」，但症狀卻令他相當難熬，「從昨天中午開始發燒，燒到現在沒停過，昨天半夜的時候一直都 處在迷迷糊糊的狀態，到現在終於有一點點意識清楚。」

他呼籲大家，真的不要小看新冠病毒，疫苗該打還是要打不要太大意，「我屬於青壯年，身體狀況一直都不錯，沒有什麼慢性病，我都這樣子全倒兩天了，我也擔心家裡面的老人即使打了疫苗，也不一定能夠輕症，該打疫苗還是要打，這次我不會再像以前那麼大意了，Omicron還是很恐怖的。」

▲鄉民們也分享自身看法。（圖／取自PTT）

貼文一出，引起許多鄉民們的討論，有些人安慰原PO還好他有打疫苗，「那你得感謝疫苗，因為沒打疫苗的話，你現在應該已經住進加護病床了」、「打疫苗、戴口罩、不恐慌，但保持警戒還是很重要的」、「你打了四劑還中，居然不是感覺疫苗沒用，而是打得不夠，我也是醉了。」

也有人認同原PO所說的輕症還是很可怕，「支持你的態度，不能大意」、「燒到昏迷感覺症狀不輕耶，年輕人可能可以挺過去，高風險族群就難說了」、「早日康復，但這確實就是新冠所謂的輕症」、「醫學的輕症就是不用住院叫輕症，可是有人就是有輕微的症狀（攤手）」。