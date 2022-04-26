莊瑞雄推外籍球員歸化特殊名額　增加企業認養誘因

▲民進黨立委莊瑞雄召開「台籃引擎發動-確立外籍球員歸化制度」記者會。（圖／莊瑞雄辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委莊瑞雄26日表示，台灣沒有成熟具體的制度，引導有意歸化、條件適合國家隊的球員申請，導致不斷錯過優秀的歸化對象，體育署和籃球協會應積極召集國內各聯盟和球團，共同討論歸化球員特殊名額，增加誘因落實企業認養。

莊瑞雄26日在立法院召開「台籃引擎發動-確立外籍球員歸化制度」記者會，針對《國籍法》修法及企業認養進行討論，期待在修法通過之後，透過具體政策作為歸化球員的依據，讓台灣國家隊保持競爭力，球迷們也不會再「望洋興嘆」。

莊瑞雄表示，台灣自2013年首位歸化球員戴維斯加入後，就再也沒有新的球員歸化加入，期間並非沒有優秀人選，像是當年達欣球團曾有過一位年輕、體能勁爆的洋將佩爾，雖然有高度意願歸化，但是後來沒有下文，多年後更歸化別國，甚至還打上NBA。

莊瑞雄認為，台灣沒有足夠成熟具體的制度，引導有意歸化、條件也適合國家隊的球員進行申請，導致台灣不斷的錯過優秀的歸化對象。

莊瑞雄提及，歸化球員是國際籃壇十多年來的趨勢，從戴維斯到阿提諾都顯見，歸化球員對於台灣國家隊的重要性，且目前唯二的外籍歸化球員，都是在立法委員奔走下才能夠完成，他也要求體育署提出完整歸化政策，作為相關單位辦理歸化球員申請的依據。

莊瑞雄說明，目前歸化台灣已不必放棄原國籍，但是現行《國籍法》規定，「殊勳歸化」較不適用來台職籃發展的外籍球員，因其大多代表球隊進行該所屬聯盟的季賽，難認定對我國有殊勳。另外，高專人才歸化的居留時間，也不適用各國間轉換聯盟發展的球員。

對此，內政部戶政司長林清淇回應，內政部認為應適度降低歸化門檻，以利爭取國際人才，目前已將相關修法草案送進行政院審查。體育署副署長林哲宏則說，針對此次公布的歸化政策，內部已經跨部會進行多次會議， 後續將參考協會及聯盟所提供的建議，積極再作政策調整。

莊瑞雄強調，《國籍法》的適用範圍不僅於體育，仍須顧及其他領域甚至牽涉到國安問題，期待內政部加快修法進度，而現在已經有不少國家為企業引導球員入籍歸化，各部會可以思考從其他法規，將相關法條再逐步健全完善。