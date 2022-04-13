汐止大同路休旅車與大貨車相撞　上班時段一度塞爆

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區13日上午發生一起車禍事故！57歲的劉姓司機駕駛大貨車，沿大同路三段往基隆方向直行，行經大同路三段168號，與同向想變換車道的自小客車駕駛古姓女子發生碰撞，碰撞後2車往前滑行數公尺，導致路況堵塞，雙方駕駛經酒測均為0。車禍現場被路過民眾PO臉書後，有網友紛紛留言表示「園區上班的人哭了」、「越級打怪」。

▲新北市汐止區1輛大貨車直行往基隆方向，不慎撞上同行想變換車道的自小客車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起車禍發生在上午7時53分，54歲劉姓大貨車駕駛沿大同路三段往基隆方向直行，行經大同路三段168號，與同向想變換車道的自小客駕駛古女（56歲）發生碰撞，碰撞後兩車皆往前滑行，造成大同路三段有堵塞情形，所幸並無造成任何人受傷。

▼古女變換車道不慎與大貨車發生擦撞 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

長安派出所獲報後，派員警到場，對雙方駕駛實施酒精濃度測試數值均為0MG/L，並迅速疏導排除，全案依交通事故處理程序辦理。

有路過民眾將車禍現場照片放上臉書《汐止集團》提醒用路人，也引起網友紛紛留言表示，「園區上班的人哭了」、「越級打怪」、「一言不合就攔車XD」。

對此，汐止分局長安派出所所長柯順雄呼籲，駕駛開車應專注，遵守交通規則，不疲勞駕駛、不搶快、不強行通過路口，以維自身安全。