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法扶基金會桃園分會新任會長上任　發願扶助弱勢、提升法扶工作品質

▲法律扶助基金會桃園分會今天上午舉行新任會長就任儀式，新任會長沈朝標律師（右）由代理會長執行秘書鄭文傑律師（左）將印信遞交監交人法扶基金會董事長陳碧玉（中）完成交接儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法律扶助基金會桃園分會今天上午舉行新任會長就任儀式，新任會長沈朝標律師（右）由代理會長執行秘書鄭文傑律師（左）將印信遞交監交人法扶基金會董事長陳碧玉（中）完成交接儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法扶基金會桃園分會新任會長22日舉行新任會長交接儀式，新任會長由法律師師事務所主持律師沈朝標擔任，包括桃園地方法院院長李國增、桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利等司法界人士出席；沈朝標指出，從資料中看出法扶桃園分會去年案件量高達一萬六千多件，還隨著桃園人口增加而有快速增加趨勢，希望將來能讓更多弱勢民眾獲得扶助幫助，並透過分會提昇法律扶助工作之品質。

法律扶助基金會是司法院捐助設立，成立宗旨是保障經濟弱勢者訴訟權，讓弱勢者在訴訟天平上取得立足點平等，不致讓公平正義傾斜於優勢者一方。法扶基金會桃園分會第七屆分會長就任儀式今天上午在桃園區柏宴會館舉行。由代理會長執行秘書鄭文傑律師將印信遞交監交人法扶基金會董事長陳碧玉，再轉交給新任分會長沈朝標律師，順利完成交棒工作。

▲法律扶助基金會桃園分會今天上午舉行新任會長就任儀式，會後出席者包括桃園地院院長李國增（左前三）、桃檢襄閱主任檢察官趙燕利（左前二）等人合照留下見證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法律扶助基金會桃園分會今天上午舉行新任會長就任儀式，會後出席者包括桃園地院院長李國增（左前三）、桃檢襄閱主任檢察官趙燕利（左前二）等人合照留下見證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天出席者還包括桃園地院院長李國增、桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利、桃園律師公會理事長丁俊、桃園市政府法務局副局長董瓊華、家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷與多位地方民代出席觀禮。另還有長期與基金會合作的社福團體如越南移工移民辦公室、勵馨基金會、更生保護會、犯罪被害人保護協會、天使心家族社會福利基金會、桃園市聲暉協進會等皆派員出席。

據指出，新任分會長沈朝標律師是法律事務所主持律師，另還兼任王少柏慈善基金會董事長，長年擔任桃園市平鎮警友會副主任、揚生慈善基金會董事等職務。沈朝標表示，當年受王少柏先生取之社會用之社會之理念感召，擔任基金會董事長，隨後還獲得法扶桃園前會長江松鶴律師推薦擔任桃園分會長職務，希望能善用兩個身分，一方面使更多弱勢民眾獲得法扶資源，另一方面能有效運用王少柏慈善基金會善款，產生更多加乘的效果，締造雙贏。

沈朝標強調，從交接資料中看出，法扶桃園分會去年案件量高達一萬六千餘件，隨著桃市人口成長而有快速增加趨勢，希望未來能讓更多弱勢民眾獲得扶助幫助，更希望能提昇法律扶助工作之品質。

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