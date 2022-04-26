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自強號癡漢！她被磨蹭後2年發Dcard　成功復仇揪噁男

▲▼大家小心火車上的變態。（圖／翻攝Dcard）

▲網友發文「大家小心火車上的變態」，讓自強號癡漢落網。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

一位女網友在2018年搭乘台鐵自強號員林往台中，遭到一位男子用生殖器磨蹭後背性騷擾，事隔兩年後她又在自強號上看到那位男子用相同手法犯案，到Dcard發文提醒大家注意。警方發現後主動偵辦，法官藉此揪出台鐵癡漢判刑。

根據判決書指出，發文女網友在2018年10月間搭乘台鐵自強號，被男子用生殖器磨蹭腰部、背後，時間長達2秒，已經成為性騷擾的要件。不過發文女網友當時沒有證據，加上害怕極了，所以沒有報警。

▲▼大家小心火車上的變態。（圖／翻攝Dcard）

▲被害人發文引起鐵路警察注意主動偵辦。

事隔兩年後，女網友又在自強號看到同名男子用相同手法犯案，她便拍下男子照片到Dcard發文「大家小心火車上的變態」，文中詳細描述男子性騷擾過程。鐵路警察局員警看到文章後主動偵辦，男子坦承犯行後法辦。

儘管已經距離犯案期間超過6個月告訴期，但法官認為被害人被性騷擾時沒有證據，所以才一直沒有提出告訴，兩年後看到相同男子用一樣手法騷擾其他人，才確定自己被性騷擾，所以本案告訴期應該要從2020年發文的當年開始算起，男子最後被判刑2個月，可易科罰金6萬。

 

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