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超商開賣「春水堂滷味」了！麻辣豆皮吸飽滷汁　米血黏Q超涮嘴　　

▲▼超商開賣春水良品。（圖／7-11提供）

▲超商開賣2款春水堂人氣滷味。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

突然很想吃春水堂的豆皮和米血嗎？就有超商即日起獨家開賣春水堂招牌「麻辣豆皮」和「麻辣米血」，這2款新品皆滷得超入味，豆皮一咬下就是滿滿的香辣滷汁，米血的口感則是超級黏Q，富有香辣滋味，絕對會吃到停不下來，即日起還可享限時嚐鮮價88元。

7-11即日起獨家販售春水堂旗下「春水良品」2款新品，首推「滷春水麻辣豆皮」（冷凍），厚實的豆皮吸滿香濃滷汁，加入四川麻香紅油，解凍即食或輕微波，吃起來又香又辣，不管是替正餐加菜或是當下酒菜都超享受。

另一款為「滷春水麻辣米血」（冷凍），米血保有原來的黏Q口感，特選數種中藥材，加入四川麻香紅油，送進嘴裡就能嚐到香濃滷汁和香辣滋味，米血控一定要搶吃；以上2款新品即日起至4/28止可享嚐鮮價88元。

▲▼超商開賣春水良品。（圖／7-11提供）

▲麻辣豆皮滷得超入味。

▲▼超商開賣春水良品。（圖／7-11提供）

▲麻辣米血口感黏Q。

拿坡里則是打造超大份量「1公斤腿排桶」限定組合，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市正式開賣，且至5/30前整整1公斤炸雞還下殺73折，只要269元就能爽吃，肉肉控可不能放過。

▲▼拿坡里「1公斤腿排桶」。（圖／業者提供）

▲拿坡里「1公斤腿排桶」限時開吃。（圖／拿坡里提供，下同）

同步推出全新古早味組合「腸腸在一起（蔥香蒜辣）」，神還原台灣夜市經典美食，特地選用新東陽後腿肉香腸搭配特製糯米腸，接著拌入香蔥、香蒜、乾辣椒粒現點現炸，鹹香又涮嘴，肯定也要搶嚐鮮。

▲▼拿坡里推古早味新品「腸腸在一起」。（圖／業者提供）

▲同步搶吃最新古早味「腸腸在一起」組合。

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