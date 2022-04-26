居隔3+4今上路！林氏璧曝各國作法「建議5+5」　還要做好這2件事

▲居隔3+4今起實施，隔離3天後快篩陰性即可進行4天自我防疫。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者周姈姈／綜合報導

居隔「3+4」今（26）起上路，接觸者只要進行3天隔離，期滿快篩陰性後繼續4天自主防疫，這做法引起各界質疑聲浪，對此，前台大感染科醫師林氏璧就整理各國做法，至於天數到底要多短，林氏璧認為「現階段強制5天，5+5大概是大家較可以接受，漏掉的也比較少」，且林氏璧也點出現在更應該重視的2件事。

林氏璧就在《日本自助旅遊中毒者》整理「密切接觸者如何居隔的他國做法」，若在美國，疫苗未打滿至少隔離5天，之後快篩，疫苗打滿免隔離5天後快篩，接觸10天內都要自我健康監測；新加坡則是進行5天自我監測，快篩採陰後就能正常外出，若篩檢陽性，比照無症狀確診者，居隔3天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於日本，民眾居隔7天、醫護5天；紐西蘭為家庭接觸者隔離7天，第3、7天快篩，陰性解隔，接觸者則不需隔離，進行自我監測即可，有症狀快篩。

▲密切接觸者居隔他國作法一次看。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書專頁）



林氏璧也點出現在最應該重視的一件事情，就是「有效管理輕症」，而不是滴水不漏。林氏璧解釋，Omicron傳染速度變快，潛伏期中位數縮短3三天， 管好接觸開始最容易傳染的前3天，可以阻斷和找到多數的感染，這樣也就夠了。如此讓大家勇於篩檢確診，就算周邊被匡列密接也只有強制隔離3天，不會影響太大。

林氏璧也強調「簡化確診流程也是刻不容緩」，不能讓前線人員被這些行政流程淹沒，無法做其他更重要的事情，確診海嘯還在後面。

至於大家最關心的「天數到底要縮到多短」，林氏璧表示，這真的很難決定，「我個人覺得現階段強制5天，5+5大概是大家較可以接受，漏掉的也比較少，但也會大幅減少民眾確診怕隔離影響他人的心理壓力。另外，這是以篩代隔的一種方式，但前提是要有足夠的快篩。」