快篩陽性別衝急診！羅一鈞：「有警示症狀」才需要緊急就醫

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

國內連續11天確診破千例，引發民眾恐慌，快篩試劑需求量也暴增。台灣急診醫學會昨（24）日深夜發文，指不少民眾蜂擁至急診要求篩檢PCR。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也呼籲，民眾可多利用社區篩檢站採檢，不要擠急診，恐影響真正需要緊急就醫民眾的權益，也能避免交叉感染。有相關警示症狀者才需要緊急就醫。

台灣急診醫學會深夜發文表示，由於台灣急診就醫的方便性，不少民眾蜂擁至急診要求篩檢，除了排擠急重症病人的救治，民眾更暴露於群聚感染風險，呼籲民眾應先行檢視染病風險及症狀嚴重度，以決定最佳的篩檢與就醫策略。

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被問到針對台灣急診醫學會提出4類民眾篩檢指引，要民眾沒事別衝急診是否認同。羅一鈞在記者會上拿出手板宣導，特別是北部急診更是困難，民眾到急診主述排名第一位，就是自行快篩陽性希望做PCR。但目前雙北等高風險縣市都陸續開設社區篩檢站，他呼籲急診應留給有嚴重症狀、有急症的患者就醫；而使用家用快篩陽性，或是未做快篩陽性者有相關的「警示症狀」，才需要到急診緊急就醫。

羅一鈞進一步表示，「為了要知道自己快篩陽性是不是確實有確診，應該利用社區篩檢站來進行這些，社區篩檢站時常有提供網路預約，新北市有10幾個點，在白天或下午時段可以進行採檢。」他再三強調，沒有症狀或輕症民眾，若快篩陽性可多利用社區篩檢站，不要擠急診而影響真正需要急診就醫民眾的權益，也可避免導致在急診有交叉感染情形發生。

▲台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣急診醫學會）

台灣急診醫學會公布4類民眾篩檢指引：

1. 無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

2. 無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

3. 有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

4. 出現新冠病毒中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫。