明起居隔3+4！前台大醫揭「未來3大重點」：確診海嘯還在後面呢

記者周亭瑋／綜合報導

指揮中心今（25）日宣布，居家隔離3+4天明（26）日正式上路。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，縮短強制隔離期是目前的共識，同時也點出另外兩項要努力的關鍵，「確診海嘯還在後面呢！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

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林氏璧今在臉書提到，密切接觸者居隔縮短為3+4天，前3天強制隔離，後4天自主防疫，每天都須進行快篩，陰性者可外出工作及採買日常用品，但禁止到餐廳內用，或前往人潮擁擠的地方。

他直言，縮短強制隔離期可說是目前的共識，「一方面是新冠潛伏期縮短，而專家們考量的另一個問題是，現在的10天太長，對民眾來說，現在是比較怕隔離而不是怕確診。如果因此讓民眾會想隱匿確診，反而得不償失。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

至於當前必須努力的關鍵，他也指出兩點，首先最重要的是有效管理輕症，而非滴水不漏，「Omicron傳染速度變快，潛伏期中位數縮短到3天，管好接觸開始最容易傳染的前3天，可以阻斷和找到多數的感染，這樣也就夠了。如此讓大家勇於篩檢，而確診也只有強制隔離3天。」

另一個則是簡化確診流程，林氏璧強調，這是刻不容緩的事，「不能讓前線人員被這些行政流程淹沒，然後其他更重要的事情都無法做。況且確診海嘯還在後面呢！」

最後，他也坦言，縮短天數真的滿難決定的，「我個人覺得現階段強制5天，5+5大概是大家較可以接受，漏掉的也比較少，但也會大幅減少民眾確診怕隔離的心理壓力。另外，這是以篩代隔的一種方式，但前提是要有足夠的快篩呀！」

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