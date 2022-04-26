6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成出現這症狀

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰分享5點注意事項，提醒家長防疫期間如何保護嬰幼兒。他也說，今天（26日）早上看第一位病人，阿嬤確診無症狀、打完3劑疫苗，但小孩發高燒39度；根據日本研究，小孩感染Omicron有症狀出現時，80%會出現發燒。

吳昌騰25日在臉書說，最近有6例新生兒確診，讓許多新手爸爸媽媽有點緊張！根據美國的臨床病例觀察，嬰幼兒一旦感染Omicron，患哮吼的風險就比較高，原因在於他們的氣道較小且相對易塌陷，一旦病情變化，容易發生呼吸道阻塞，大家一定要注意。

▼吳昌騰提醒，當嬰幼兒出現發燒、咳嗽和嘔吐的任何症狀，請不要自行服藥，必須帶嬰幼兒就醫。（示意圖／記者姜國輝攝）



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吳昌騰指出，另外，由於嬰幼兒免疫系統不成熟，與年齡較大的兒童相比，1歲以下的嬰兒患Covid-19重症的風險可能更高，當社區感染嚴重，如何保護您的嬰幼兒免受Omicron感染？以下的提醒：

1、嬰幼兒的照顧者，應該要完全接種3劑疫苗。



2、在照顧嬰幼兒時，建議佩戴口罩，並且要經常洗手。



3、如果父母親或照顧者出現咳嗽、喉嚨痛、身體痠痛、發燒和疲倦等症狀，必須與嬰幼兒保持安全距離。



4、疫情期間，請不要帶嬰幼兒去人多的地方或任何社交聚會。



5、當嬰幼兒出現發燒、咳嗽和嘔吐的任何症狀，照顧者都不應忽視，請不要自行服藥，必須帶嬰幼兒就醫。