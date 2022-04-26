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才經歷沮喪、焦慮！他剛居隔完秒認同「3+4」：改善很多問題

▲▼零食,賣場,超市,貨架（圖／記者劉維榛攝）

▲有網友認為3+4會改善很多問題，像是急需日用品等等。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

居家隔離「3+4」今（26）起上路，接觸者只要進行3天隔離，期滿快篩陰性後，繼續4天自主防疫即可，決策引來不少批評，台北市副市長黃珊珊就說，「3+4」對北市來說沒有實質意義。不過，就有位自稱剛居隔完的網友發文，「黃珊珊自己都才剛被隔離過，怎麼會覺得沒有實質意義？」指出放寬會改善很多問題。

這位網友在PTT回文，表示他才剛居家隔離完，「其實真的經歷過才能體會，突然失去出門的自由，會多讓人沮喪跟焦慮」，接著舉例，像是隔離在家，突然發現遙控器沒電，家裡又剛好沒電池，而原本的居隔規定，沒辦法讓人出門去買東西，「對！你恍然發現，隔離在家，連讓遙控器有電這件事情，都變得開始有挑戰性。」

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此外，像是電費、卡費、貸款都沒辦法出門繳，小孩還可能錯過段考，「然後偏偏高雄我們這區，又剛好有一天宣布停水，又繼續焦慮如果沒水可用、又沒辦法出門買水，是要怎麼辦？」他指出，國外居隔都是軟隔離，不管是繳錢、買日用品或藥品，只要趕快把事情辦完回家，盡量少出門就好。

▲▼快篩試劑,家用快篩,快篩陰性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲接觸者隔離3天期滿快篩陰性後，繼續4天自主防疫即可。（示意圖／記者李佳蓉攝）

他認為，台灣過去就是嚴防到連出門都不行，等到被隔離，才會知道有很多很多問題出現，「那現在就是放寬一點、有了彈性」，後面4天可以出門辦事，「實質意義改善超多好嗎～」至於上班的部分，原PO也在留言處發表自己的看法，「公司如果覺得有疑慮，就排班一下，後四天就別人上班，你繼續在家隔離，這樣也可以，都有彈性啊！」

不過，底下仍傳出不少噓聲，「網購買個電池有很困難嗎」、「是你想得太理想……的確對原本行政跟流程上根本沒啥意義也沒啥改善」、「那這樣乾脆不要隔離好了，你說盡量不要出門，就是等於可以出門」、「最好是台灣人這麼自律啦」、「辦不辦得到，看資源看需求，不是用看的就知道，現實就是地方政府整天應付居隔匡列管理關懷，如果資源有限要押在哪？」

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