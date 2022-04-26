　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／居隔3+4正式上路！　各縣市做法一次看

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中公布居家隔離天數縮短為3+4天。（圖／指揮中心提供）

記者蔡怡萍／綜合報導

中央流行疫情指揮中心與地方政府和專家討論後，公布今起實施居家隔離「3+4方案」，前3天居家隔離期間須待在家中以1人1室為原則，不得外出；3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫，期間每天快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。

各縣市對於居家隔離新政策的辦法，《ETtoday新聞雲》整理最新措施及資訊如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市

決定推動「以篩代隔」，認為「3+4」無實質意義。

柯文哲宣布，醫護與防護人員如果被匡列居家隔離，應改由每天早上做快篩，陰性便繼續上班，最慢25日上路。黃珊珊強調，台北市有向中央提出具體建議，「『3＋4』對我們來說沒有實質意義，因為台北市每天確診上千例，居家隔離4、5000人，3天時間連居家隔離書都還沒開出來，這是我們現在認為不可行的事情。」

黃珊珊表示，台北市已有具體說明，台北市、新北市希望採取居家隔離部分，希望試辦「自主健康管理加上快篩」，才能減輕基層人員工作量。

下一步是教職員！柯文哲拋「醫護以篩代隔」　北市：有案例就啟動

3＋4政策曝光！自主防疫禁內用、可正常上班　黃珊珊：沒有實質意義

新北市

強調「每個縣市狀況不一樣，地方要採取彈性應變」。

新北市長侯友宜認為居隔轉型勢在必行，新北市府團隊今將居隔轉型成「居家快篩＋自主健康管理」的試辦計畫草案細節，送交衛福部申請試辦，市長侯友宜上午受訪指出，「每個縣市狀況不一樣，地方要採取彈性應變」，也強調會跟中央充分溝通，讓中央了解新北的狀況，新北願意率先試辦一次到位。

快訊／不跟3+4！　侯友宜發聲：新北居隔轉型是彈性應變

▲▼新北疫情0425。（圖／新北市府提供）

桃園市

配合3+4政策，協調加速發送關懷包。

桃園市政府回應，配合中央局隔3+4政策，已協調市府相關單位加速發送關懷包，並提供居隔民眾第4日起外出所需快篩試劑。

基隆市

等指揮中心正式宣布後，會配合實施。

新竹市

尚未公布

新竹縣

尚未公布

苗栗縣

苗栗縣衛生局回覆，配合中央政策和規劃時程實施。

台中市

過去防疫政策大致配合中央，可適當縮短但建議「漸進式」。

台中市政府回應，過去台中市的防疫政策大致與中央一致。居隔、居檢或自主健康監測的目的，是為了保護確診者的健康和避免快速大量的傳染。民眾可能想問，應該縮短為幾天才安全，才不會傳染更多？建議要提出更多科學數字，以安民心。可以適當縮短，但力道不要太猛，要漸進式。另一方面，怎麼簡化行政流程，大量減少醫護、醫政、公衛和民政等防疫人員的負擔，其實也一樣重要。

彰化縣

居隔3+4政策將跟進中央。

▲▼彰化跟進3+4政策。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化跟進3+4政策。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣跟進3+4政策。（圖／彰化縣政府提供）

南投縣

會遵照3+4措施執行、與全國一致。

雲林縣

居隔改為3+4，將配合中央的規劃實施。

嘉義市

依中央流行疫情指揮中心時程規定辦理。

嘉義縣

尚未實施。

台南市

居家照護配合中央指示辦理。

居家隔離流程經衛生單位評估接觸者、接觸場域、年齡、風險等因素，由接觸者自行快篩或衛生單位安排採檢PCR，皆開立居家隔離通知，並發放快篩試劑給居家隔離者於隔離期間自行快篩，若陽性則通報採檢PCR，若陰性則繼續居家隔離期滿後進行快篩，若結果為陽性則通報採檢PCR，若結果為陰性則解隔離。台南市居家照護配合中央指示辦理，惟啟動時間點由黃偉哲市長公布。

▲▼台南疫情措施。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市居家隔離措施。（圖／記者林悅翻攝）

高雄市

認同3+4政策，但詳細實施內容須再討論。

高雄市政府認同3+4政策。市長陳其邁26日指出，3+4匡列的比例會比過去來的低，換句話說社區風險當然會升高，所以在曲線上升時，要有不同的配套措施。簡單講，隔離的強度減低，但是確診者的篩檢、發現、隔離，這個部分要加強，所以要配套來看，這樣才能夠不太會去影響民眾的生活。詳細實施內容預計下午記者會公布。

屏東縣

跟進中央政策辦理。

宜蘭縣

宜蘭衛生局表示，均依照中央規定與流程辦理。

花蓮縣

尚未公布

台東縣

希望快篩劑及配套措施儘速到位以確保落實。

針對中央今日宣布的3+4以篩代隔的政策，因先前中央統一徵收家用快篩試劑導致縣內庫存嚴重不足，希望中央能盡速撥補才能確保政策落實。

澎湖縣

疫情指揮中心正式宣布後，澎湖會配合實施。

金門縣

尚未公布

連江縣

尚未公布

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
他正面拷問陳時中30分鐘！對話內容曝光　這2題沉默了
蔡京京逆倫弒母！　共犯男友曾智忠「猝逝獄中」
快訊／「確診賠2萬」防疫保單提前喊停！　收件到下午5:30
17歲少女中毒腦死！　「爸媽忍痛捐器官」救一命
台積電殺破550誰敢買？　他低檔重押賺千萬：只買這2檔
小S「遭綜藝大哥性騷擾」！　還原恐怖過程：塞到最深處
居隔3+4正式上路！　各縣市做法一次看
LIVE／全國最重！新北確診破1.2萬　侯友宜居隔轉型內容曝
快訊／台鐵5／1罷定了！　交通部「協商又破裂」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝　家長有7天考慮期

「小神主牌」2秒暴衝！他急煞怒：誰家的小孩　這一幕嚇壞網

他正面拷問陳時中30分鐘！對話內容曝光　這2題沉默了

台鐵「端午節也要罷工」？工會態度放軟曝最新規劃

才經歷沮喪、焦慮！他剛居隔完秒認同「3+4」：改善很多問題

少了「這元素」精蟲會變少、易不孕　醫：曬太陽可補充

不斷更新／兒童疫苗即將開打！　各縣市怎麼做一次看

快訊／基隆再傳1派出所員警確診！全所28人緊急PCR採檢

超市10大商品塑膠包裝「1年塞滿4443輛垃圾車」　環團喊話該裸賣了

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝　家長有7天考慮期

「小神主牌」2秒暴衝！他急煞怒：誰家的小孩　這一幕嚇壞網

他正面拷問陳時中30分鐘！對話內容曝光　這2題沉默了

台鐵「端午節也要罷工」？工會態度放軟曝最新規劃

才經歷沮喪、焦慮！他剛居隔完秒認同「3+4」：改善很多問題

少了「這元素」精蟲會變少、易不孕　醫：曬太陽可補充

不斷更新／兒童疫苗即將開打！　各縣市怎麼做一次看

快訊／基隆再傳1派出所員警確診！全所28人緊急PCR採檢

超市10大商品塑膠包裝「1年塞滿4443輛垃圾車」　環團喊話該裸賣了

南韓「2義勇軍戰死烏克蘭」消息竟是俄羅斯發出　韓媒直呼：不可信

鏟屎官打呼＋聲控燈狂閃！白貓被吵到眼神死...隔天情勢大逆轉

吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

吳鳳科技大學就業博覽會　3000多個就業與實習職缺

確診男星1500字吐心聲：抱歉影響大家生活！　染疫4症狀以為感冒

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝　家長有7天考慮期

跟陳時中對談半小時內容曝光！　他提7建議：共存一點都不丟臉

「小神主牌」2秒暴衝！他急煞怒：誰家的小孩　這一幕嚇壞網

2歲女童1個月連做「9次PCR+15次快篩」狂哭！　男星爸心疼自責

蔡京京逆倫弒母！共犯男友曾智忠入監10年　全身疼痛猝逝獄中

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

師傅1秒解開拔罐！釣蝦女神30秒嬌喘「好痛…」千人朝聖

確診者超瞎行為曝　醫提醒採檢1件事！否則一堆人遭殃

快訊／國1「1大車1小車」追撞　回堵19公里

雷雨來襲變天　2波水彈大降溫10度

8.7萬人居隔中！3+4新制今上路　9大QA一次看懂

獨／北教大申請遠距教學到學期末

口罩這樣戴防護力歸零　台大醫曝4大NG舉動

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成這症狀

電動自行車多一根　網：是類機車

更多熱門

相關新聞

到府幫周玉蔻採檢　萬芳醫師挨告

到府幫周玉蔻採檢　萬芳醫師挨告

媒體人周玉蔻日前自爆確診，幾天後又表示經萬芳醫院醫師到府PCR，檢測為陰性，引發外界質疑有醫療特權，有意參選台北市議員的台商徐正文，26日上午到台北地檢署，指控萬芳醫院家醫科主任林英欽涉嫌瀆職，希望檢察官查明是否有人員濫用公權力。

專家認「居隔3+4是好事」　但這1點成關鍵

專家認「居隔3+4是好事」　但這1點成關鍵

上海43歲防疫志工過勞死！身分驚人

上海43歲防疫志工過勞死！身分驚人

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成這症狀

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成這症狀

醫生網紅授4招　快速提升免疫力防疫

醫生網紅授4招　快速提升免疫力防疫

關鍵字：

新冠肺炎疫情3+4政策

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

富邦業務崩潰急哭！她「怒揭離譜內幕」

第一眼先看到火、手還是刀？

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

上海暴風雨強襲影片曝！方艙男全裸趴地　採檢站全垮

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面