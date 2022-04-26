不斷更新／居隔3+4正式上路！　各縣市做法一次看

▲陳時中公布居家隔離天數縮短為3+4天。（圖／指揮中心提供）

記者蔡怡萍／綜合報導

中央流行疫情指揮中心與地方政府和專家討論後，公布今起實施居家隔離「3+4方案」，前3天居家隔離期間須待在家中以1人1室為原則，不得外出；3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫，期間每天快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。

各縣市對於居家隔離新政策的辦法，《ETtoday新聞雲》整理最新措施及資訊如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市

決定推動「以篩代隔」，認為「3+4」無實質意義。

柯文哲宣布，醫護與防護人員如果被匡列居家隔離，應改由每天早上做快篩，陰性便繼續上班，最慢25日上路。黃珊珊強調，台北市有向中央提出具體建議，「『3＋4』對我們來說沒有實質意義，因為台北市每天確診上千例，居家隔離4、5000人，3天時間連居家隔離書都還沒開出來，這是我們現在認為不可行的事情。」

黃珊珊表示，台北市已有具體說明，台北市、新北市希望採取居家隔離部分，希望試辦「自主健康管理加上快篩」，才能減輕基層人員工作量。

下一步是教職員！柯文哲拋「醫護以篩代隔」 北市：有案例就啟動

3＋4政策曝光！自主防疫禁內用、可正常上班 黃珊珊：沒有實質意義

新北市

強調「每個縣市狀況不一樣，地方要採取彈性應變」。

新北市長侯友宜認為居隔轉型勢在必行，新北市府團隊今將居隔轉型成「居家快篩＋自主健康管理」的試辦計畫草案細節，送交衛福部申請試辦，市長侯友宜上午受訪指出，「每個縣市狀況不一樣，地方要採取彈性應變」，也強調會跟中央充分溝通，讓中央了解新北的狀況，新北願意率先試辦一次到位。

快訊／不跟3+4！ 侯友宜發聲：新北居隔轉型是彈性應變

桃園市

配合3+4政策，協調加速發送關懷包。

桃園市政府回應，配合中央局隔3+4政策，已協調市府相關單位加速發送關懷包，並提供居隔民眾第4日起外出所需快篩試劑。

基隆市

等指揮中心正式宣布後，會配合實施。

新竹市



尚未公布

新竹縣



尚未公布



苗栗縣

苗栗縣衛生局回覆，配合中央政策和規劃時程實施。

台中市

過去防疫政策大致配合中央，可適當縮短但建議「漸進式」。

台中市政府回應，過去台中市的防疫政策大致與中央一致。居隔、居檢或自主健康監測的目的，是為了保護確診者的健康和避免快速大量的傳染。民眾可能想問，應該縮短為幾天才安全，才不會傳染更多？建議要提出更多科學數字，以安民心。可以適當縮短，但力道不要太猛，要漸進式。另一方面，怎麼簡化行政流程，大量減少醫護、醫政、公衛和民政等防疫人員的負擔，其實也一樣重要。

彰化縣

居隔3+4政策將跟進中央。

▲彰化縣跟進3+4政策。（圖／彰化縣政府提供）



南投縣

會遵照3+4措施執行、與全國一致。

雲林縣

居隔改為3+4，將配合中央的規劃實施。

嘉義市

依中央流行疫情指揮中心時程規定辦理。

嘉義縣

尚未實施。

台南市

居家照護配合中央指示辦理。

居家隔離流程經衛生單位評估接觸者、接觸場域、年齡、風險等因素，由接觸者自行快篩或衛生單位安排採檢PCR，皆開立居家隔離通知，並發放快篩試劑給居家隔離者於隔離期間自行快篩，若陽性則通報採檢PCR，若陰性則繼續居家隔離期滿後進行快篩，若結果為陽性則通報採檢PCR，若結果為陰性則解隔離。台南市居家照護配合中央指示辦理，惟啟動時間點由黃偉哲市長公布。

▲台南市居家隔離措施。（圖／記者林悅翻攝）

高雄市

認同3+4政策，但詳細實施內容須再討論。

高雄市政府認同3+4政策。市長陳其邁26日指出，3+4匡列的比例會比過去來的低，換句話說社區風險當然會升高，所以在曲線上升時，要有不同的配套措施。簡單講，隔離的強度減低，但是確診者的篩檢、發現、隔離，這個部分要加強，所以要配套來看，這樣才能夠不太會去影響民眾的生活。詳細實施內容預計下午記者會公布。

屏東縣

跟進中央政策辦理。

宜蘭縣

宜蘭衛生局表示，均依照中央規定與流程辦理。

花蓮縣



尚未公布



台東縣



希望快篩劑及配套措施儘速到位以確保落實。

針對中央今日宣布的3+4以篩代隔的政策，因先前中央統一徵收家用快篩試劑導致縣內庫存嚴重不足，希望中央能盡速撥補才能確保政策落實。

澎湖縣

疫情指揮中心正式宣布後，澎湖會配合實施。

金門縣



尚未公布



連江縣



尚未公布

