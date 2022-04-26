台灣疫情「正在登頂途中」　如何壓低曲線？醫曝6條件要做對

▲黃軒鼓勵大家趕快接種疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情已連2天超過5000例，重症專科醫師黃軒就在臉書上發表看法，分析「如何壓低COVID-19曲線」，而條件有六，包含維持足夠且快速篩檢、入境新確診者一律檢疫隔離、全國疫苗接種率夠高等，「我們得自己去把疫苗打滿，還有其他NPI措施做好，全民上下一心、團結一致，才能壓低COVID-19曲線！」

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」上，以「如何壓低COVID-19曲線」為題發文，提到新冠疫情擴散曲線分為兩種：

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一、高瘦尖峰（如韓國、英國）

有些人會將此稱為「壞曲線、bad curve 」，因為此曲線死亡率高、需要犧牲許多國民生命且自然染疫後得到免疫，是減災防疫措施不佳所繪製出來的曲線。

二、低胖高峰（如紐西蘭、新加坡）

此曲線像「丘陵」山頂，山頂不會太高，但戰鬥時間會拉長、緩慢移動曲線，優點是醫療資源不會匱乏，死亡率也不會太高，是減災防疫措施有效所繪製出來的曲線。

▲壓低曲線的條件有六。（資料圖／記者李毓康攝）

至於該如何壓低曲線？黃軒表示，「每種曲線的一開始，都是斜坡上揚，我們如何已經在山坡腳下，開始減災？就是如何開始壓低曲線了。」減災即代表COVID-19所造成的災害已在，現在需要減少災害發生，條件有六：

一、維持足夠且快速篩檢

住的地方要有能力快篩，這是最基本的減災措施要求，因為大量病毒在社區活躍，所以篩檢工具必須足夠，居民才能知道自己是否需要「居家隔離」或「其他檢疫」配合。

不過黃軒也說，隨著大量病毒入侵，已不是全部要到醫療院所去診治了，Omicron病毒多是「無症狀、輕症」，民眾在家照顧自己健康，就能減輕醫療負擔。

二、入境新確診者，一律檢疫隔離

由於境外的病毒濃度太高，有許多地方的篩檢工具都不足，因此入境旅客一律得篩檢，萬一有人確診，更要遵守隔離或自主健康管理等的規範，以確保國民不會被感染。

三、全國疫苗接種率夠高

黃軒引用研究表示，全國第三劑疫苗接種率要達80%才夠安全，全民才能有效對抗Omicron病毒，「研究人員發現，如果接種疫苗達成率80%不足、或者是疫苗接種的速度慢吞吞，都是會引發大規模的擴散。」

雖然疫苗接種率要達到，但澳洲的研究人員卻說，變種病毒有越來越高的傳染性，因此單靠80%的接種率仍守不太住，病例同樣會增加；因此，黃軒強調，「疫苗接種，必須合併NPI 措施，才能真正實現減災工作」。

四、還是得戴口罩

現在病毒量很高，所以最好還是要戴好口罩，「尤其是台灣的疫情擴散，正在登頂的路途中。」

五、高低風險評估和管理

研究人員建議，可以依照來自高低風險區域、有無接種疫苗、打了幾劑、出入哪些地方、參加哪些活動，以評估是否要隔離，或只要自主健康管理，做好個別的風險管理才能壓低曲線。

六、醫療量能儲備得足夠

要有足夠的醫療應變能力，才足以隨時擴充醫療量能，必須注意可能有中度病患需要住院，甚至也有重症病患要進加護病房治療，絕對不是只有單純的檢疫隔離而已。

▲口罩也要戴好。（資料照／記者屠惠剛攝）

綜合上述，黃軒再次強調，「我們得自己去把疫苗打滿，還有其他NPI措施做好，全民上下一心、團結一致，才能壓低COVID-19曲線！」他更歸納出以下三大點，邀請大家開始「加強版的防疫新生活」。

一、停緩急速高峰

戴口罩、勤洗手、保持安全距離、分艙分流、實名登記、台灣安全距離APP等。

二、降低醫療量能

大量快篩、常備一些藥物、疫苗接種（免重症、免死亡、減少住院的風險）

三、減少病例死亡

1、戒菸、戒酒，不熬夜：這些不良習慣，會增加COVID-19重症和死亡

2、控制原有的慢性疾病：慢性疾病患者是高風險族群

3、輕症高風險：囗服抗病毒藥物

4、重症：瑞德西韋針劑注射

5、滿第三劑接種疫苗，覆蓋80%以上

本文經黃軒醫師授權引用