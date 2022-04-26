「總愛口是心非」星座女名單！男友一定要懂

▲有些星座女生老愛口是心非，常讓男友摸不著頭緒。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／亞提米斯

很多男生其實搞不太清楚，女生的心裡頭到底在想什麼，交往的時候更加嚴重，有時會覺得女生根本就是「口是心非」，嘴巴裡說這樣不好，但心裡頭其實是完全相反的想法，或是表面上很開心，可是心裡頭卻是暗自抓狂把帳記著，讓很多的男生非常的頭痛，為什麼女生會口是心非或是不乾脆把話講明呢？跟著亞提米斯來看看，十二星座女生口是心非的程度各有多高吧？

請參考：太陽&水星星座

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★牡羊女：

牡羊女算是口是心非程度最低的一個星座女生，她們向來比較直來直往、也是話比較藏不住的女生，頂多是在某些場合上頭因為不能夠講得太直，只好勉強自己講話「轉彎」，否則大部份的牡羊女生都是說一不二、想什麼說什麼的直腸子。

★金牛女：

金牛女本身就是比較悶的類型，她們不擅長口是心非，比較常出現的反而是點頭搖頭或根本就不回答的狀況，有時候倒不見得是金牛女故意表達相反的意見，而是男生自己誤會金牛女，把金牛女的沒反應當成「同意」，但這只是男生自己亂猜還猜錯。

★雙子女：

雙子女是最常「耍男生」的女孩，在戀愛當中沒事也喜歡把男生耍得團團轉，這樣對雙子女來說是還蠻好玩的事，不過她們本來就思考變動非常之快，前一秒覺得是這樣、下一秒可能就馬上翻盤，所以雙子女也不算口是心非，只是善變了點。

▲巨蟹女把苦往肚裡吞，男友細心一點肯定會發現。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

★巨蟹女：

巨蟹女其實是還蠻常有這種口是心非的情形，特別是在愛情裡頭，巨蟹女很不喜歡讓另一半很難做人或是心情不好，所以往往會苦往肚裡吞，不開心的事也會說開心，但如果男生細心點一定會發現，巨蟹女口是心非時的臉色往往都帶著點憂鬱。

★獅子女：

獅子女是走比較「口嫌體正直」的路線，也就是她們雖然嘴上說不要，但是行動上卻是會非常明顯的表現出她們心裡的真正想法，聰明點的男生其實不難看得出獅子女的心思，因為她們很重視面子，口頭上還是要顧及自己的自尊，這很重要。

★處女女：

處女座女生是很常出現這種口是心非的情況，她們喜歡當個「完美的」情人，可是百依百順卻是相當詭異的事情，許多情況是處女座女生自己把很多不愉快都吞下去才造就出的完美，到了忍無可忍的時候就會「崩潰」，男生才知事情大條。

▲天秤女清楚什麼時間點該有什麼表現，口是心非是很正常的。（圖／達志示意圖）

★天秤女：

天秤女是屬於看場合、看氣氛、看人來說話的女生，她們很識大體、所以很清楚什麼時候該有什麼樣的表現和什麼樣的態度，也因為如此就很常出現口是心非的情形，禮貌性的回答很表面化，男生當然要細心點推敲才會明白天秤女心中的想法。

★天蠍女：

天蠍女愛耍神秘，她們不太喜歡自己被男生給看透的感覺，這樣子會讓天蠍女很沒有安全感，所以嘴巴上往往會故意誤導男生，然後再藉機發點小脾氣，讓男生摸不著頭緒之外，順便還能夠測試這個男生的包容度有多高，是典型讓男生很苦惱的女孩。

★射手女：

射手女是走直話直說的路線，高EQ的射手女懂得用很有藝術的方式去表達自己的拒絕，當然也有比較猛一點的射手女就是百分百直來直往不給人留面子的，但通常射手女說「不」就是「不」，不容易會有口是心非或講話「轉彎」的情況。

▲摩羯女面對最親密的另一半，只會說真話。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★摩羯女：

摩羯女向來比較沉默，她們也是屬於會口是心非的類型，但只有在面對外人的時候。在愛情當中與另一半的溝通上，摩羯女通常都是說一不二，因為跟最親密的人講話如果還要耍心機或無法說真話的話，那也實在是太辛苦了一點吧？

★水瓶女：

水瓶女是偶爾會口是心非、特別是心情不好或是某些事想不通的時候，就會不太想講出心裡頭的想法，她們其實也不見得有什麼特殊的打算，只是覺得這樣比較不無聊，誰規定講話一定要講出心裡的想法，玩猜猜看的遊戲也不犯法吧？

★雙魚女：

有時候只是覺得要可愛一點、不能夠傷了男生的心，或是根本也沒辦法開口說不，也算是很體貼男生的心思，只是當委屈吞得太多的時候，雙魚女就很容易哭出來，反而很多男生這時才發現原來雙魚女真的想法不是嘴上說的那樣呢！

本文經授權轉自：亞提米斯