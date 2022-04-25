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12星座「認定」你後　才讓你碰這個地方

▲感情,男女,戀愛。（圖／Pexels）

▲12星座認定你的表現。（圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

你被他認定了嗎？因為愛你、相信你，把你當作自己在意的人，才把秘密都告訴你，據《星座好朋友》網站分析，12星座認定對方後，才會有的表現，如果身邊的他有這樣的行為，代表他對你的感情是認真的，不是玩玩而已。

允許你進入他的交友圈： 牡羊座、雙子座、天秤座

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這三個星座平時看起來算正常，但是在朋友面前玩的可瘋了，所以從單身時期的荒唐行為，到和前任有什麼問題及相處情形，他們的朋友絕對是一清二楚，或是和誰曖昧過，通常朋友們都會知道，甚至在他的朋友裡，可能就有幾個是曾經的曖昧對象，但這些事情，如果讓另一半知道，那可就糟糕了，當然不會想讓對方觸碰這一塊，但如果是自己真心喜歡的對象，他們反而希望讓對方融入自己的生活、朋友，就算曾經有什麼荒唐事，也不怕朋友給他爆料，因為他會在被爆料之前，先和對方坦承，就算因此被對方限制、約束，他們也是心甘情願為那一人冷落朋友。

允許你碰他的錢： 金牛座、獅子座、魔羯座

對於這些星座來說，某種程度上，金錢也代表著他們的自尊和面子，對自己的錢財一定要完全的掌控，一旦有人隨意拿起他們的錢包翻看，會讓他們嚴重的感覺被侵犯，很沒有安全感，因為對他們來說，錢包就像是一種權力的象徵，如果他們願意讓你觸碰，等於是願意把感情的主控權交給了你，也是一種認定你的表現。

允許你碰他的手機： 巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這些星座其實也是比較重視隱私的，像是手機這類東西，現在生活中，什麼都靠手機就能完成，比起電腦，手機裡肯定藏了更多秘密，包括訊息、照片等，他們一般是不會讓人去碰自己的手機，而且在這些星座在進入戀愛關係前，大都都會有很多備胎，所以曖昧訊息的量自然不勝枚舉，如果這被另一半看到，那就麻煩大了，只有對於他們真心想珍惜，願意花心思的對象，他們才願意供出自己的手機，就算對方看到了那些曖昧訊息，他們也願意耐心解釋清楚，讓對方知道自己心裡只裝著一人。

讓你去他的房間： 處女座、射手座、水瓶座

一般來說，房間通常都是最隱密的地方，也是個我們不會設防的地方，房間給我們的感覺，通常是放鬆的地方，所以看一個人真正的性格到底是怎樣，只要突擊他的臥室就知道了，而這三個星座特別不喜歡被人管東管西，注重個人空間，如果他肯讓你進入他的房間，那基本上就是給了你一把進入他心門的鑰匙，他願意將真實的自己展露在你眼前，不擔心自己會被你嫌棄，是全心信任你的一種表現。

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